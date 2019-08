Kočnerův plán B: Fica měl u moci podržet Kotleba výměnou za to, že jeho stranu soud nezakáže

Vládu Roberta Fica po vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové měla zachránit Lidová strana Naše Slovensko, alespoň to plánoval Marián Kočner. Výměnou za to měl zařídit, že nejvyšší soud stranu nezakáže. Informují o tom slovenské zpravodajské servery Denník N a Aktuality.sk. Vyplývá to z uveřejněné komunikace kontroverzního podnikatele v aplikaci Threema. Kočner je mezi pěti obviněnými z vraždy dvojice.

Bratislava 16:16 19. srpna 2019