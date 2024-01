Umělci volají po konci slovenské ministryně kultury. Vyčítají jí cenzuru, autoritářství i homofobii

Umělecká obec na Slovensku se bouří proti ministryni kultury Martině Šimkovičové ze Slovenské národní strany (SNS). Petici za její odstoupení během dvou dní podepsalo už přes devadesát tisíc lidí. Ministryni obviňují z autoritářství, cenzury, diskriminace a homofobie. Šimkovičové vyčítají i plánovanou reorganizaci kulturních institucí. Od stálého zpravodaje Bratislava 19:44 19. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vzedmutí kulturní scény je ale zajímavé ještě z jednoho pohledu. Na protivládních protestech, které organizuje opozice, až do čtvrtka umělci chyběli (ilustrační foto) | Foto: Patrik Uhlíř | Zdroj: Profimedia

Jedním z impulzů ostré kritiky vůči ministryni kultury byla anketa na facebooku ministerstva kultury. Šimkovičová se v ní ptala, jestli má resort spíš podporovat obnovu kulturních památek, nebo akce sexuálních menšin.

Zároveň oznámila, že ministerstvo bude mimovládním organizacím z oblasti sexuálních menšin vystavovat stopku a nedá jim ani cent. Podle kritiků tím šíří nenávist a podsouvá lidem, že existuje jen jedna „správná“ kultura.

Vyčítají jí ale také zásahy do kulturních institucí a snahu je ovládnout. Do parlamentu totiž míří poslanecký návrh, který mimo jiné umožňuje ministryni i krajským zřizovatelům bez udání důvodu odvolávat ředitele a ředitelky muzeí a galerií. Zrušit se mají i výběrová řízení na tato posty.

Předkladatelé se netají tím, že chtějí posílit roli státu a víc kontrolovat, co se v těchto institucích děje. A umělci tak bojují za svobodu kultury a umění.

Protivládní protesty

Tlak na odstoupení ministryně je poměrně velký. Hlavně ale přišel náhle. Je vidět, že kulturním pracovníkům došla trpělivost.

„Především je to kvůli jejímu vystupování na sociálních sítích, které má reprezentovat resort, ale jen rozšiřuje rétoriku nenávistí vůči menšinám. Taky jde ale o její nevoli komunikovat s odborníky. Všechno smetává ze stolu, nereaguje na to,“ shrnula výhrady k ministryni kurátorka Miroslava Urbanová.

Šimkovičové také vyčítají, že nepředstavila žádnou vizi rozvoje kultury, že zanedbává její podfinancování a ničení památek soukromými vlastníky. Místo toho prý vytváří kulturní války a falešně rozděluje kulturu na tradiční a moderní. Podle ní má být kultura „slovenská a žádná jiná“.

Vzedmutí kulturní scény je ale zajímavé ještě z jednoho pohledu. Na protivládních protestech, které organizuje opozice, zatím umělci chyběli. Ve čtvrtek ale v Bratislavě přišli demonstrovat ve velkých počtech. Vystoupili na pódiu, v davu byli studenti zmíněné vysoké školy.

Na místě protestů shodou okolností sídlí i resort kultury. Lidé tak dávali najevo své rozhorčení a skandovali, aby Šimkovičová odstoupila.

Další přešlapy

Není to ale poprvé, co na sebe Martina Šimkovičová upoutala pozornost. Už krátce po nástupu do funkce například poslala dost neobvyklý dopis českému ministrovi kultury ke 105. výročí vzniku Československa. Dopis ale na Slovensku způsobil i trochu pocit přenesené hanby, protože některé věty byly jednoduše nesrozumitelné.

Další výtky na adresu nominantky SNS jsou například to, že peníze vyčleněné na boj s dezinformacemi přesunula na opravu střechy slovenské filharmonie. Šimkovičová to zdůvodňovala tím, že jinak by se peníze nestihly včas vyčerpat. Nebo že údajně nadbíhá dezinformačním médiím.

Sama Šimkovičová působila v internetové televizi Slovan, což by jako ministryně už dělat neměla. A tak se od nástupu do funkce se svým spolumoderátorem, poslancem Petrem Kotlárem, oba představují jako hosté relace, aniž by tam s nimi byl jakýkoliv moderátor.