Slovenská policie navrhla obžalovat muže, který střílel na Fica. Za teroristický útok mu hrozí doživotí

Policejní vyšetřovatel na Slovensku navrhl prokuratuře, aby podala obžalobu na muže, který loni střílel na premiéra Roberta Fica. Vyplývá to ze středečního oznámení generálního prokurátora Maroše Žilinky. Krok policie znamená, že skončilo vyšetřování útoku z loňského května, při kterém byl šéf vlády zraněn. Policie navrhla obžalovat střelce z trestného činu teroristického útoku, za který mu hrozí až doživotí. Bratislava 16:16 26. února 2025

Slovenský nejvyšší soud loni při rozhodování o vazebním stíhání obviněného zpochybnil, že atentát na Fica byl teroristickým činem.

Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok stíhání střelce za terorismus obhajuje. „Nebyl to útok na Roberta Fica, byl to útok na premiéra a demokracii. Cílem útočníka bylo svrhnout vládu, neboť s ní byl politicky nespokojen, on sám to řekl,“ prohlásil podle médií ministr před středečním jednáním vlády.

Podle Žilinky nyní návrh vyšetřovatele posoudí žalobkyně generální prokuratury. Spis v případu má přes 6 200 stran, obsahuje věcné důkazy a zajištěná elektronická data.

Fica podle slovenských médií několika výstřely zranil důchodce, spisovatel a aktivista Juraj Cintula. Na ministerského předsedu zaútočil z bezprostřední blízkosti poté, co Fico po výjezdním zasedání vlády v Handlové přišel pozdravit lidi na místní náměstí.

Střelec čin podle dostupných informací zdůvodňoval nesouhlasem s politikou Ficovy vlády. Tvrdil rovněž, že premiéra nechtěl zabít. Pracovníci bezpečnostních složek ho zadrželi bezprostředně po útoku.

Fico dříve označil střelce za aktivistu slovenské opozice. Uvedl rovněž, že nemá důvod věřit, že se jednalo o útok „osamělého pomatence“. Také někteří další slovenští politici včetně Šutaje Eštoka tvrdili, že útočník nemusel jednat sám. Tuto verzi pak úřady nepotvrdily.