Slovenská ústava má mít přednost před pravidly EU. ‚Musíme se vrátit ke zdravému rozumu,‘ říká Fico

Slovenský premiér Robert Fico navrhl, aby právo Evropské unie a mezinárodní smlouvy ohledně kulturně-etických otázek už neměly přednost před slovenskou ústavou. Zopakoval, že do ústavy chce doplnit rovněž ustanovení, že země uznává jen dvě pohlaví a pohlaví bude možné změnit jen ze závažných důvodů. Změny zdůvodnil snahou vytvořit hráz proti progresivismu. Bratislava 17:57 27. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Fico | Foto: Jakub Kotian/TASR | Zdroj: Profimedia

Fico přišel s uvedenými návrhy jen tři dny po mohutných protivládních demonstracích a v době, kdy jeho vláda nemá jistotu většiny ve Sněmovně. Šéf opozičního liberálního hnutí Progresivní Slovensko Michal Šimečka už předem tvrdil, že Fico se místo řešení problémů snaží odvádět pozornost.

Slovenský premiér Fico odmítl výzvu k rezignaci. Vláda podle něj neplánuje vystoupení z EU Číst článek

Naopak opoziční Křesťanskodemokratické hnutí (KDH) minulý týden ohlásilo vlastní iniciativu na ochranu svrchovanosti Slovenska v kulturně-etických otázkách.

„Musíme se vrátit ke zdravému rozumu. Nemůže nám nikdo diktovat, že manželství může uzavřít i kočka se psem,“ řekl s nadsázkou Fico. Připustil, že bez souhlasu opozice ústavní změny, které vyžadují souhlas třípětinové většiny poslanců, schváleny nebudou.

Nově by podle Ficova návrhu měly státní orgány postupovat nejen v souladu s ústavou a zákony, ale také s principy a hodnotami ústavy, do nichž chce doplnit uvedená konzervativní ustanovení. Do ústavy by se měla ze zákona o rodině přesunout ustanovení, že osvojit nezletilé dítě mohou například zejména manželé a jen příležitostně osaměle žijící osoba.

‚Odvádění pozornosti‘

Fico tvrdil, že je připraven i na déle trvající veřejnou diskusi v uvedené záležitosti, a odmítl výtky, že ve stávající politické situaci v zemi chce odklánět pozornost k zástupným tématům. Kritici Fica tvrdili, že hodnotovými otázkami se premiér snaží rozdělit opozici, kterou tvoří liberální i konzervativní formace a které dříve sjednotil odpor proti některým rozhodnutím Ficovy vlády.

Ficova agresivita se stále stupňuje. Své odpůrce pozval strašením na náměstí, říká šéfredaktor Šabata Číst článek

Podle Šimečky přichází Fico se zoufalými pokusy odvádět pozornost od toho, že nedokáže řešit problémy země. K těmto pokusům Šimečka zařadil také Ficovo obvinění opozice a občanských aktivistů z minulého týdne z pokusu o převrat v souvislosti s velkými protivládními demonstracemi.

Ty odstartovala prosincová schůzka Fica s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, jehož země před téměř třemi vojensky napadla Ukrajinu. Původní požadavky ohledně zachování proevropského směřování Slovenska organizátoři občanských manifestací naposledy rozšířili o výzvu Ficovi, aby odstoupil z funkce premiéra.

Snahu zavést pravidlo o uznávání pouze dvou pohlaví do ústavy ohlásil Fico už minulý týden po inauguraci staronového prezidenta USA Donalda Trumpa, který v této záležitosti vydal podobné nařízení.