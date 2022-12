Fico nabízí zničující stabilitu. I voliči vládních stran si přejí konec cirkusu, popisuje sociolog Vašečka

Slovenská vláda Eduarda Hegera ztratila důvěru parlamentu a od té chvíle Slováci spekulují, co bude dál. Předčasné volby jako řešení současné situace navrhuje i prezidentka Zuzana Čaputová, jak ale uvádí sociolog Michal Vašečka, nyní je odmítají dva hlavní aktéři vládní krize, strany OĽANO a Svoboda a Solidarita: „Argumentuje se ochranou demokracie na Slovensku. Je obava, že se vrátí Robert Fico a nastoupí cestou Maďarska.“ Bratislava 0:10 20. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé na Slovensku podle Vašečky ztrácejí naději, že by volby mohly situaci zlepšit | Zdroj: Profimedia

Na předčasných volbách trvá prezidentka Čaputová a stranám dala čas na dohodu do konce ledna. Pro konání předčasných voleb je podle Vašečky nutné změnit ústavu většinou 90 hlasů, kterou prý bude v parlamentu velmi obtížné nalézt, a následně stejnou většinou odhlasovat i předčasné volby.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby. Hostem je Michal Vašečka, slovenský sociolog

Lídři vládních stran Igor Matovič (OĽANO) a Richard Sulík (Svoboda a Solidarita), kteří si nemohli přijít na jméno, se nyní snaží najít novou většinu. Na stole je prý i spíše nepravděpodobná varianta, že by se do vlády vrátila Svoboda a Solidarita, pokud by v ní nebyl Matovič.

Záležet bude i na tom, jak se zachová třetí klíčový hráč, předseda parlamentu a strany Jsme rodina Boris Kollár, který o předčasných volbách mluvil jako o samozřejmé záležitosti. „Domnívám se, že jakmile by se našla většina 76 hlasů, tak by se velmi rád přidal,“ soudí Vašečka.

„Voliči bývalé vládní koalice si na jednu stranu přejí, aby celý ten cirkus už skončil, na druhou stranu je tu ale obrovská obava z návratu Roberta Fica. Lidé váhají a přibývá nerozhodnutých, ale také nevoličů, a to i mezi prvovoliči. A to je nepříjemné,“ zdůrazňuje sociolog.

Ať tedy vládnou zloději

Lidé na Slovensku podle Vašečky ztrácejí naději, že by volby mohly situaci zlepšit. Před minulými volbami byla mezi voliči silná poptávka po změně, a to i mezi příznivci do té doby vládnoucí sociální demokracie.

Matovič shodil figurky z šachovnice jako malé děcko, které neumí přiznat porážku, říká slovenský novinář Číst článek

„Je to o stylu politiky, který se ukázal být problematický a nekompetentní. Pocit lidí je takový, že je možná lepší, když budou vládnout zloději než nekompetentní politici. Když se dostanete do takového stadia, tak je jasné, že ta země je ve špatném stavu,“ podotýká.

Vašečka se přitom pozastavuje nad tím, že svou vizi pro Slovensko nyní hodlá představit i premiér v demisi Eduard Heger: „To už je trošku trapné, jako kdyby zmeškal dva roky. Tehdy ta vize byla velmi jednoduchá – a mnozí se na to nachytali –, že stačí nekrást. To bylo hlavní heslo. To je ale velmi zjednodušující a v něčem infantilní.“

„Ve vysílání jsme v sobotu viděli Roberta Fica jako konsenzuálního a zkušeného politika, který uklidňuje situaci. Jinými slovy ukázal voličům, že když bude u moci, tak se vrátí stabilita, byť bude zničující. A to je přesně to, po čem nemalá část voličů volá,“ popisuje.

Slovenský volič je prý emocionálnější než český, který se rozhoduje racionálněji. „Lidé si neuvědomují, že ideální je spíš suchý úředník, který dělá dobrou práci, protože charismatický lídr je s vyšší pravděpodobností psychopat. A je zde tendence volit autoritářského lídra a ani v příštích volbách to nebude jiné,“ uzavírá Vašečka.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus.