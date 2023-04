Slovenské koleje dělají škody na vlacích. ‚Přejezd hranic poznáte, vůz začne skákat,‘ říká novinář

České dráhy a Asociace železničních dopravců Slovenska v úterý upozornily správce slovenských kolejí ŽSR na špatný stav železniční infrastruktury v zemi a vybídly proto k nápravě. Slovenská železniční síť je dlouhodobě podfinancovaná, upozorňuje Jan Sůra ze serveru Zdopravy.cz. „Slovensko nemělo železnici jako velkou prioritu a podle toho to dopadlo,“ řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Rozhovor Praha/Bratislava 12:32 1. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oprava kolejového pásu na pražském Újezdě | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

České dráhy upozorňují na údajně tristní stav slovenských kolejí a tvrdí, že jim tamní špatná vlaková infrastruktura poškozuje vlakové soupravy. Společně s Asociací železničních dopravců Slovenska na to v dopise upozornili správce slovenských kolejí, Železnice Slovenské republiky a vyzvali ho k nápravě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Janem Sůrou

Ostrý krok Českých drah přišel poté, co vlak Pendolino vykolejil na nádraží v Žilině na začátku března. Slovenský státní podnik špatný stav infrastruktury uznal. Podle jeho zástupců je způsobený dlouhodobým podfinancováním. S výhradami Českých drah pak souhlasilo i Slovenské ministerstvo dopravy.

Co přesně Českým drahám vadí a považujete jejich připomínky za legitimní?

České dráhy v tom dopise vyjmenovaly řadu problematických míst, které konkrétně znají z tras, kde jezdí s mezinárodními vlaky. Jde především o koridor z Čadce směrem na Žilinu a dál do Popradu. A pak jde také o trať Břeclav-Bratislava a dál až do Nových zámků a do Štúrova.

Osobně ten dopis považuji za legitimní. Až mě i překvapilo, jak byl ostrý, protože České dráhy jako státní dopravce se často nepouští do tak ostré kritiky, ale mám z toho dopisu pocit, že už dopravci přetekl pohár trpělivosti a rozhodli se konat trošku ostřejším tónem.

Na Písecku se téměř srazily vlaky, dělilo je od sebe 52 metrů. Inspekce vyšetřuje, jestli šlo o lidskou chybu Číst článek

Jak může ta špatná infrastruktura, o které mluví třeba České dráhy, poškodit vlakové soupravy?

Těch poškození je více. Tím největším extrémem bylo v podstatě to vykolejení Pendolina, kde sice ještě není uzavřeno vyšetřování, ale z 99 procent je poměrně jasné, že šlo o technickou závadu na výhybce. Dopravci to způsobilo, že byl poškozen podvozek, Pendolino bylo skoro celý měsíc mimo provoz a České dráhy musely používat náhradní soupravy.

A pak je takové to poškození, které není vidět na první pohled, ale které je patrné při těch pravidelných prohlídkách. Jde například právě o poškození měchů, podvozků a podobně. To opotřebování je mnohem rychlejší, než když je trať v lepším stavu.

Zavedli ‚pomalé jízdy‘

Může to poškození vlakových souprav vést až k bezpečnostnímu riziku?

Určitě může. Protože pokud dojde k vykolejení, tak v případě té Žiliny to naštěstí bylo v poměrně malé rychlosti, takže se nic nestalo a nedošlo k převrácení soupravy. Ale samozřejmě to bezpečnostní riziko tam je.

Na druhou stranu je potřeba podotknout, že na Slovensku to řeší tím, že vědí, že trať není v dobrém stavu, takže jsou zavedeny takzvané pomalé jízdy. To samozřejmě výrazně eliminuje bezpečnostní problém, že by došlo k tragické nehodě. Tím ale zase vznikají zpoždění a železnice není v podstatě konkurenceschopná vůči silnici.

Na Písecku se téměř srazily vlaky, dělilo je od sebe 52 metrů. Inspekce vyšetřuje, jestli šlo o lidskou chybu Číst článek

Abychom si to dokázali trošku víc plasticky představit, tak jaký je vlastně stav slovenské železniční sítě, pokud ji porovnáme s tou českou a třeba s německou?

Ten stav sítě není dobrý. Stačí se podívat na objem finančních prostředků, který za posledních 10 až 20 let do slovenské železniční sítě putoval. V porovnání s Českem je to výrazně méně a v podstatě většina cestujících, která jede z Česka, tak to cítí už po přejezdu hranice.

Když jedete například z Brna do Bratislavy, tak jakmile se přejede hraniční most, tak to poznáte podle toho, jak se ten vlak hýbe, skáče a podobně. Tak poznáte, že jste už na Slovensku.

Proč je ta slovenská železniční sítě v tak špatném stavu?

Je to o těch financích. Jak jsem říkal, Slovensko nemělo železnici jako velkou prioritu a podle toho to dopadlo. Abych jenom ale Slovensku nehanil, tak jsou úseky, kde došlo k velké modernizaci a kde ta trať je naprosto v bez problémovém stavu. Jde především o koridor Bratislava-Žilina, který je téměř hotový a je na rychlost 200 kilometrů v hodině.

Jak prokázat opotřebení?

Můžou mít české dráhy úspěch při vymáhání škod od slovenského správce železnic?

Železnice Slovenské republiky tvrdí, že jsou na tento případ pojištění. Očekává se tedy, že by to neměl být takový problém vymoci, protože to zaplatí pojišťovna a ta škola nebyla tak zásadní.

Spíše si myslím, že bude problém pro České dráhy dokazovat, že takové to trvalejší a častější opotřebení je právě ze slovenských železnic. Tam bude potřeba nějakého znalce a podobně. Očekává se, že i pojišťovny se k tomu nebudou příliš mít a bude to spíše dlouhý proces.

V případě toho Pendolina to bylo tak viditelné, že tam asi slovenský správce infrastruktury nebude mít jinou možnost než to zaplatit.

A hrozí, že České dráhy své soupravy ze Slovenska úplně stáhnou?

Myslím, že to úplně nehrozí. Ten dopis vnímám opravdu jako zvýšení nějakého tlaku, aby se na Slovensku začalo se stavem infrastruktury něco dít.