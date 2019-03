Nepohodlný Fico. Čaputová by jeho jmenování soudcem odmítla, Šefčovič mu prý kandidaturu rozmluvil

Slováci budou v sobotu volit nástupce Andreje Kisky. Ten před pěti lety stál v boji o prezidentský palác proti Robertu Ficovi a zvítězil. Fico dnes už není premiérem a na prezidenta nekandiduje, přesto se stal jedním z témat těchto voleb. Bývalý mnohonásobný předseda slovenské vlády je stále jednou z nejvýraznějších postav tamní politické scény, a tak mezi standardní otázky na kandidáty přibyla i jedna týkající se vztahu k němu. Od stálého zpravodaje Bratislava 16:38 15. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidát na slovenského prezidenta Maroš Šefčovič (vlevo) a slovenský expremiér Robert Fico | Zdroj: Profimedia

Robert Fico stál v čele státu dohromady deset let a je tedy jasné, že každý kandidát k němu má nějaký vztah. A ten vztah zajímá novináře i voliče. Dá se říct, že Robert Fico má na kandidatuře Zuzany Čaputové zásadní podíl, rozhodla se až poté, co viděla silnou společenskou odezvu po vraždě Jána Kuciaka a také dění okolo Ficovy vlády.

„Moje rozhodnutí kandidovat na post prezidentky velmi úzce souviselo s událostmi, které se staly minulý rok na jaře, ty tragické události, a zejména odezvou veřejnosti, která volá po slušnosti, spravedlnosti a férovosti v zemi. Jsou to témata, na kterých jsem se dlouhé roky profilovala,“ říká Zuzana Čaputová.

Přiznává také, že stála na náměstích a skandovala hesla za slušné Slovensko, ještě předtím, než ji země znala jako kandidátku na prezidentka. Za ní by v prezidentském paláci Fico zelenou na ústavní soud nedostal.

„Robert Fico je spojený s mnohými problematickými kauzami, ke kterým se dodnes nepostavil čelem, proto je v mém vnímání ohrožená jeho nestrannost a nezávislost v pozici soudce ústavního soudu,“ vysvětlila kandidátka.

Konec přátelství kvůli Mečiarovi

Vztah Štefana Harabina k Robertu Ficovi je o dost osobnější – v minulosti byli přátelé. Fico vzal Harabina do své vlády na post ministra spravedlnosti, Harabin o něm zase vyprávěl, že je skvělý právník a byl by ještě lepší soudce.

To se ale změnilo, když tlak veřejnosti proti Harabinovi zesílil ve chvíli, kdy se chtěl vrátit do čela nejvyššího soudu, Fico ho nepodpořil a od té doby ho nepodporuje ani Harabin. Kritizuje ho, a když mluví o tom, že všichni současní politici kradou, myslí tím právě vládu Roberta Fica a jeho SMER. Nemůže mu přijít na jméno ani za to, že se zapojil do rušení sporných Mečiarových amnestií.

„Tehdy jsem ho považoval za profíka, protože jsem ve vládě byl a viděl jsem, jak jedná. Potom, když předložil projekt na zrušení nezrušitelných amnestií, tak jsem řekl, že to je Ficův právní idiotismus,“ prohlásil na toto téma Harabin.

Společná koupel v Dunaji

Nejvíc ze všech kandidátů se při otázce na Fica a ústavní soud ale potil Maroš Šefčovič. Místopředseda evropské komise má v kandidatuře podporu strany SMER, dostal od ní 100 000 eur a s Ficem objížděl zem a bavil občany.

S Ficem se dlouhodobě přátelí, slavné je jejich video na facebooku, v kterém se spolu koupou v Dunaji. Šefčovic jako jediný nechtěl říct, zda by Fica na nejvyšší justiční orgán v zemi poslal.

Krátce před volbami Šefčovič sdělil, že odpověď na takovou otázku už není potřeba: „Sešel jsem se s panem Ficem, mluvili jsme o této situaci, a i po tomto rozhovoru uznal, že tato otázka rozděluje Slovensko. Proto jednoznačně oznámil, že kandidovat nebude. Čili vám můžu říct, že v nejbližších 12 letech pan Fico kandidovat na post ústavního soudce kandidovat nebude.“

Ten z těchto tří, který vyhraje prezidentské volby, má ale jistotu, že se s Robertem Ficem ještě setká. I v jeho pozici může sehrát nějakou roli – ať už bude kandidovat na ústavního soudce, nebo nebude. Fico se totiž nikdy nevzdává a jeho výroky, tvář nebo činy mnohdy překrývají i kroky nejvyšších ústavních činitelů, mezi které už ale Robert Fico téměř rok nepatří.