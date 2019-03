Slováci vybírají nového prezidenta, favority jsou právnička Čaputová a eurokomisař Šefčovič

Úderem sobotní sedmé hodiny se na Slovensku otevřely volební místnosti. Slováci vybírají v prvním kole voleb novou hlavu státu, dosavadní prezident Andrej Kiska už znovu nekandiduje. Mezi favority voleb patří právnička Zuzana Čaputová a místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič. První výsledky se očekávají kolem půlnoci, jasněji by pak mělo být o hodinu později. Bratislava 7:00 16. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezidentští kandidáti Maroš Šefčovič a Zuzana Čaputová | Foto: Marko Erd/SME | Zdroj: Profimedia

Kdo kandiduje?

Celkem chce být novým slovenským prezidentem 13 lidí: dvě ženy a 11 mužů. Je mezi nimi i extremista tesknící po kladech Tisova Slovenska, konzervativci a „Poslední křižák“ či kandidátka skládající muzikály o odpadech. (Podrobnosti o nich si můžete přečíst také zde.)

Kdo má jaké šance?

Poslední průzkumy před volbami vyšly kvůli moratoriu naposledy 14 dní před volbami, poté je jejich zveřejňování až do konce hlasování zakázáno.

Podle posledních čísel je favoritkou Zuzana Čaputová, která v průzkumu agentury Focus z konce února získala 44,8 procenta. Druhý Maroš Šefčovič získal 22,1 procenta. Třetí Štefan Harabin měl 12 procent.

V průzkumu agentury AKO (rovněž z konce února) pak získala Čaputová 52,9 procenta, Šefčovič 16,7 procenta a Harabin 11,4 procenta.

Kdy a kde budou výsledky?

Dílčí výsledky bude Slovenský statistický úřad zveřejňovat po uzavření volebních místností po 22. hodině. Definitivní výsledky hlasování statistici zveřejní patrně v průběhu neděle po jejich schválení státní komisí pro volby.

Rizika úspěchu v prvním kole?

Pokud by se vysoká podpora Čaputové nakonec ve volbách potvrdila a kandidátka získala nadpoloviční polovinu hlasů, nemusí to ale znamenat její zvolení. Slovensko by totiž v tomto případě zřejmě čekal spor o výklad ústavy.

Podle článku 155 se totiž stává vítězem prvního kola ten, kdo získá nadpoloviční většinu platných hlasů oprávněných voličů. Ústavní právníci už dříve vykládali tuto definici jako většinu ze všech lidí, kteří na Slovensku mají oprávnění jít k volbám, a ne pouze těch, kdo se jich zúčastní.

Důvodem má být to, že Ústava definuje jako vítěze druhého kola volby jako člověka, který získá největší počet platných hlasů zúčastněných voličů. Slovo „zúčastněných“ ale v definici vítěze prvního kola chybí.

Pokud by taková situace nastala, vznikne řada výkladů. Situaci by v tom případě řešil ústavní soud, ten je ale v tuto chvíli paralyzovaný, protože se nepodařilo zvolit nové soudce, kterých není na rozhodování dostatek.

Co zmůže prezident?

Slovenský prezident má podle ústavy spíše omezené pravomoci, může ovšem například blokovat nominace vlády a parlamentu na obsazení vedoucích představitelů některých úřadů a institucí.

Souhlasu hlavy státu podléhají také některá rozhodnutí odstupujícího kabinetu, kterému parlament vyslovil nedůvěru. Při vytváření vlády je zase výběr premiéra na rozhodnutí hlavy státu, byť slovenští prezidenti v této záležitosti respektovali výsledky voleb. Prezident Andrej Kiska ale při loňské výměně vlády využil zmíněnou pravomoc, aby ovlivnil složení nového kabinetu Petera Pellegriniho.