Fico se chrání před vazbou, část Slováků obrovsky zklamal Matovič, říká sociolog týden před volbami

Do slovenských předčasných voleb zbývá týden. Průzkumy dávají největší šanci na vítězství straně Smer bývalého premiéra Roberta Fica. Bez šance ovšem není ani dosud neparlamentní Progresivní Slovensko. Politická nabídka je pestřejší a povolebních koalic může být několik. Na Českém rozhlase Plus o nadcházejících volbách diskutovali novinářka, sociolog a politolog. Bratislava 9:52 22. září 2023

Pavlíně Nečáskové, bývalé zpravodajce Českého rozhlasu v Bratislavě, Slovensko za poslední dva roky, kdy ho opouštěla, jiné nepřijde. Změna podle ní přišla jindy.

„Rozdíl vnímám mezi stavem před a po Kuciakově vraždě. Bývalý ministr financí Igor Matovič zatížil vládu svým způsobem řízení či neřízení státu. Podíl na současném stavu, včetně posílení Roberta Fica, má právě on,“ říká.

„Po roce 2018 získala jedna část Slovenska pocit, že může být standardní evropskou zemí. Ta prošla obrovským zklamáním, když Matovič vrátil vládu do začátku 90. let,“ myslí si sociolog Michal Vašečka.

Podle Petra Macinky z Institutu Václava Klause rozdíly mezi zeměmi vždy budou, ale to, co se dnes děje na Slovensku, si můžeme dovolit sledovat zpovzdálí. „Odehrává se tam kulturní střet konzervativní a progresivní síly, ač obou levicových,“ míní politolog.

„Robert Fico se před těmito levicovými tendencemi ze Západu snaží společnost chránit. Strana Smer je standardní sociálně demokratickou stranou. Dnešní spor se nevede v ekonomické oblasti, ale v tom, jak má proměna Slovenska nastat,“ dodává.

Fico jasný vítěz?

Nečásková poukazuje na průzkumy, dle kterých lze vidět, že Progresivní Slovensko (PS) mírně dotahuje Smer. „Říká se, že volby na Slovensku se rozhodují týden. I kdyby se PS dostalo na první místo, bude Fico vítězem voleb – PS bude mít problém sestavit koalici,“ myslí si.

„Oligarchizace na Slovensku zašla velmi daleko a to je jeden z rozdílů mezi Slovenskem a Českem. Fico chrání především sebe před vazbou, na sporu mezi stranami mu nezáleží, protože má se Slovenskem jiné plány,“ tvrdí Vašečka.

Institut Václava Klause Ficovu stranu podpořil v dopise se slovy, že Slovensko pod jeho vedením zůstane demokratickou zemí.

„Naší výhodou je odstup od Slovenska, spíše vnímáme postoje, které má Fico dlouhodobě stejné. Zuřivý boj za klimatickou politiku a další cíle strany PS povedou k rozvratu veřejných financí, oproti tomu Smer říká, že bude podporovat jen takové environmentální cíle, které nebudou ohrožovat konkurenceschopnost slovenské ekonomiky,“ říká Macinka.

Osud demokratických institucí

Podle Vašečky spočívají Ficovy cíle v ovládnutí demokratických institucí, nikoliv v jejich likvidaci.

„V minulosti měl své lidi na ústavním a nejvyšším soudě či policii. Za posledních pár měsíců se odhalilo 40 vlivných lidí ze všech sfér, někteří jsou právě souzeni. Posledních 30 let probíhá civilizační spor politických sil a demokratických institucí. Fico a Pellegrini byli u moci 12 let a země ztratila dynamiku, přestala se rozvíjet,“ míní.

Nečásková se domnívá, že po výhře by se Fico vydal k tzv. orbanizaci, směrem Maďarska, kde je demokracie v ohrožení. „Nemyslím si, že by Slovensko uvrhl do úplné mezinárodní izolace, protože je velmi racionální, pragmatický a schopný politik a v tuto chvíli zatím mluví jen k domácímu publiku,“ uzavírá.

