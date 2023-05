Obstrukce poslanců zablokovala schůzku k přesunutí slovenských voleb. Další pokus bude v úterý

Slovenský parlament už v lednu rozhodl, že nové volby jako řešení situace po vyslovení nedůvěry kabinetu premiéra Eduarda Hegera budou na konci září.

Čaputová uvedla, že čelí výhrůžkám smrtí. ‚Dělat z někoho terč už na Slovensku zabíjelo,‘ kritizovala Fica Číst článek

Ve sněmovně se dopoledne ani při opakovaném pokusu nepřihlásila do hlasovacího zařízení potřebná nadpoloviční většina poslanců, což je podmínkou pro zahájení schůze. K obstrukci se připojila nejen většina poslanců vládních stran, ale také zákonodárci bývalé vládní strany Svoboda a Solidarita.

Svolání schůze žádali zejména poslanci opozičních sociálních demokratů (Směr-SD) někdejšího trojnásobného premiéra Roberta Fica a Hlasu-sociální demokracie (Hlas-SD) expremiéra Petera Pellegriniho.

Kdy budou volby?

Obě strany, které jsou v čele žebříčku popularity politických formací v zemi, už v lednu při projednávání termínu nových voleb neuspěly s návrhy, aby Slováci volili dříve než v září.

Tentokrát strany navrhly usnesení, kterým by sněmovna požádala budoucí úřednickou vládu, aby předložila ve stavu legislativní nouze návrh ústavního zákona o termínu nových voleb nejpozději 8. července.

Slovensko hledá cestu z chaosu. Čeká ho bitva pěti expremiérů Číst článek

Zástupci dosluhující vládní koalice označili nejnovější iniciativu části opozice za předvolební divadlo. Uvedli, že řada lidí si už na červenec zaplatila dovolenou a že by bylo potřeba měnit další zákonné lhůty, které s termínem voleb souvisí.

Úřednická vláda na Slovensku podle dřívějšího oznámení prezidentky Zuzany Čaputové nastoupí do úřadu příští týden. Vystřídá kabinet premiéra Hegera, který dal o uplynulém víkendu svou funkci k dispozici.

Učinil tak poté, co rezignaci oznámili další dva ministři, z toho ministr zemědělství Samuel Vlčan kvůli kauze spojené se státní dotací pro jeho firmu.

To by znamenalo, že dosluhující vláda by od svého pádu loni v prosinci přišla už o čtvrtého ministra bez možnosti plnohodnotné náhrady. Do odvolané vlády totiž nelze jmenovat nové členy. Už dříve v kabinetu skončili ministři financí a zdravotnictví, řízením těchto úřadů pak Čaputová pověřila Hegera.

Budúceho premiéra Ľudovíta Ódora nepozná ani polovica Slovenska https://t.co/R7V5H3xL6I — Denník N (@dennikN) May 7, 2023