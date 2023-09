‚Moderní, proevropská a liberální strana.‘ Progresivní Slovensko v čele se Šimečkou šlape Ficovi na paty

V minulých volbách neprošla do parlamentu, teď má strana Progresivní Slovensko šanci na vítězství. Její předseda Michal Šimečka se stal lídrem takzvaného demokratického tábora, který chce zabránit návratu Roberta Fica a jeho strany Smer k moci. Příznivce má hlavně mezi mladými lidmi, slibuje proevropskou vládu, zlepšení práv sexuálních menšin a víc slušnosti v politice. Od stálého zpravodaje Bratislava 12:18 26. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Šimečka, místopředseda Evropského parlamentu a šéf Progresivního Slovenska | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

Krátce před volbami zorganizovalo Progresivní Slovensko v centru Bratislavy pro své příznivce Koncert pro budoucnost. „Zkusím udělat takovou věc, která politikům příliš nejde a to je v této chvíli mluvit krátce. Takže: užijte si koncert,“ pronesl předseda strany Michal Šimečka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kdo stojí za stranou Progresivní Slovensko a co reprezentuje?

V kampani říká, že dost bylo minulosti – tedy vlády Smeru. A že dost bylo chaosu, tím odkazuje na poslední tři roky pod taktovkou čtyřkoalice. Slovákům slibuje budoucnost, která bude spravedlivá a pro všechny.

„Pro mě je důležité například to, že podporují registrovaná partnerství a to je pro hodně lidí, kteří PS volí (důležité),“ hodnotí stranu volička Petra.

„Určitě proevropskost. Musíme být v Evropě, nemůžeme být separovaní. To by byla naše smrt,“ přemýšlí Palo. „Myslím, že v té straně je dostatek odborníků, kteří by dokázali tuto zemi někam posunout – ať už ve školství, lidsko-právních a environmentálních tématech,“ doufá Claudia.

Vyberme si spolu budúcnosť. Budúcnosť, kde bude vyhrávať slušnosť, láska a rovnosť. Poďme presvedčiť aj ďalších nerozhodnutých ľudí, aby 30. septembra prišli voliť. Spoločne to zvládneme, Slovensko je krásne a naše. pic.twitter.com/2XlAunVijT — Michal Šimečka (@MSimecka) September 23, 2023

Zázemí předsedy Šimečky

Progresivní Slovensko vzniklo teprve v roce 2017. Je mateřskou stranou prezidentky Zuzany Čaputové a podporovalo primátora Bratislavy Matúše Valla. I díky nim příznivci věří, že strana umí vygenerovat schopné politiky. V čele má místopředsedu Evropského parlamentu Michala Šimečku.

Vláda Progresivního Slovenska je nepravděpodobná. ‚Pro mnohé strany je strašákem,‘ vysvětluje analytik Číst článek

„Myslím si, že je v něčem jiný než ostatní politici: jeho vystupování a uvažování, což bylo vidět v předvolebních debatách,“ všímá si Claudia. „Vypadá to tak, že má dobré vzdělání a vzdělaní lidé nás posunou dál,“ myslí si Palo.

Devětatřicetiletý Šimečka pochází z disidentské rodiny, má doktorát z Oxfordské univerzity, byl mimo jiné poradcem českého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. Za priority má nastartování ekonomiky, investice do zdravotnictví a zlepšení společenské atmosféry.

Progresivní Slovensko vedlo kampaň na horských túrách, organizovalo hospodské kvízy a ve větších městech pořádalo talk show s představiteli strany.

Strana oslovuje hlavně mladé lidi, má ale i starší příznivce, včetně 69leté Milady. „Volím je proto, že jejich program a všechno, co prezentují, je mi sympatické, ztotožnila jsem se s tím,“ říká.

Poďme si zvoliť ľudskosť namiesto nenávisti. Slušnosť namiesto kriku. Odhodlanie namiesto výhovoriek. Zvoľme si budúcnosť. pic.twitter.com/eldDpXnfXE — Michal Šimečka (@MSimecka) September 19, 2023

Středová strana

Před třemi roky Progresivní Slovensko kandidovalo v koalici. Ke vstupu do parlamentu jí scházelo 926 hlasů. Dnes je hlavním vyzyvatelem strany Smer, za kterým v průzkumech zaostává o jednotky procent.

Progresivcům se podařilo přilákat i voliče jiných stran, kteří chtějí zabránit návratu Roberta Fica do vlády, říká politoložka z Univerzity Komenského Aneta Világiová: „Tento strategický kalkul tam určitě byl, který pomohl PS začít výraznější růst.“

Jako jediná relevantní strana prosazuje Progresivní Slovensko registrovaná partnerství pro stejnopohlavní páry. Kvůli snaze o zrovnoprávnění sexuálních menšin nebo podpoře vztahové a sexuální výchovy je terčem ostré kritiky od konzervativních stran.

„Společnost na Slovensku jen ve velmi malé míře a pomalu společensky liberálnější názory přijímá. Pro některé konzervativní strany toto představuje hrozbu a zároveň to označují za ideologický extremistický proud,“ popisuje Világiová.

Z politologického hlediska je Progresivní Slovensko spíš středovou stranou. „PS se nachází mírně doleva od středu. Je to moderní, proevropská strana, která je hodnotově ukotvena spíš blíže k liberalismu,“ upřesňuje politoložka.