Slováci vydají Vadalu k trestnímu stíhání do Itálie. Psal o něm i zavražděný novinář Kuciak

Vadala, který dlouhodobě žije na Slovensku, bude vydán na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného soudem v Benátkách, rozhodla o tom v pátek prokurátorka Krajské prokuratury v Košicích.

Aktuality.sk: Vadala může mít k italské mafii blíže, než se doposud předpokládalo Číst článek

Podnikatel, jenž dlouhodobě žije na Slovensku, byl zadržen v březnu na základě evropského zatykače vydaného soudem v Benátkách.

Slováci zadrželi Vadalu v březnu, soud na něj následně uvalil vazbu. Zajištění italského podnikatele bylo součástí mezinárodního zásahu, při kterém bylo zadrženo dohromady 17 osob, kromě Vadaly všichni v Itálii.

Vadala se chce očistit

Vadala s vydáním do Itálie souhlasil. „K tomuto kroku přistoupil proto, že nechce současný stav protahovat a chce být co nejdříve vydán do Itálie, aby tam očistil své jméno. Vinu a účast na drogovém zločinu popírá,“ řekl už dříve jeho obhájce Jaroslav Homza.

Podnikatele Vadalu a šest jeho příbuzných slovenská policie krátce zadržela už 1. března, a to v souvislosti s vyšetřováním vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové.

Reportér serveru Aktuality.sk ve svém posledním textu popisoval Vadalovy podnikatelské aktivity a jeho propojení na italský organizovaný zločin i slovenskou vládní stranu Smer.

Vražda Kuciaka a jeho zjištění vyvolaly na Slovensku rozsáhlou politickou krizi a největší demonstrace od roku 1989. Odstoupil kvůli nim ministr vnitra Robert Kaliňák i premiér Robert Fico – oba ze strany Smer.