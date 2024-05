Slovenská expremiérka Radičová: Nenávist a strach se staly hlavními emocemi, polarizace roste dlouhodobě

Po pokusu o atentát na slovenského premiéra Roberta Fica (Směr) vystoupili zástupci vládní koalice a z útoku obvinili opoziční strany a liberální média. „Co se stalo, je odsouzeníhodné, ale trend rostoucí polarizace a napětí v naší společnosti není krátkodobý. Nenávist a strach se staly hlavními převažujícími emocemi,“ řekla ve vysílání Českého rozhlasu Plus bývalá premiérka Slovenska a socioložka Iveta Radičová. Rozhovor Bratislava 23:19 15. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalá slovenská premiérka Iveta Radičová | Zdroj: Profimedia

Motiv činu zatím neznáme, někteří vládní politici na Slovensku ale připsali odpovědnost za atentát na Fica opozici a liberálním médiím. V jaké situaci se ocitla koalice a v jaké opozice?

Především chci popřát panu premiérovi Ficovi, aby zvládl souboj o své zdraví a svůj život, a popřát mu co nejrychlejší uzdravení. Doufám, že se brzy dozvíme pozitivní zprávy, pevně tomu věřím a myslím na něj.

To, co se stalo, je opravdu bezprecedentní a odsouzeníhodné, ale musím zdůraznit, že trend rostoucí polarizace a napětí v naší společnosti není ani krátkodobý, ale bohužel dlouhodobý.

Nevraživost ve společnosti je živená, povzbuzovaná a nenávist a strach se staly hlavními převažujícími emocemi. Všechno toto podhoubí je znásobované bezprecedentními nenávistnými osočeními a útoky prostřednictvím sociálních sítí.

Je ta nenávistná rétorika ve společnosti, která vede k nenávistným činům, jak zmínila prezidentka Zuzana Čaputová, třeba běžnou mluvou u všech slovenských politiků nebo je to spíš otázka jednotlivých stran nebo dokonce jednotlivých politiků?

To je zásadní otázka. Pravdou zůstává, že pokud bychom ukazovali prstem, kdo útočí a kdo šíří nejvíc nenávisti, nebyla by to jedna politická strana, ale poměrně dlouhý seznam a dlouhodobě. Tento způsob nevraživé politiky začal před desítkami let a jen se stupňuje. Praktikoval ho nejen Robert Fico, ale také premiér Matovič.

Praktikuje ho i pan Danko z SNS, prototypem nenávistné rétoriky je dlouhodobě pan Blaha a podobně. Je to celý seznam politiků, kteří jakoby rozsévali anebo se nedokázali vrátit ke standardnímu politickému diskurzu. Využívají opravdu ty nejnižší způsoby osobních útoků na odstavování politických oponentů a vidíme to během období různých vlád.

Prohloubení konfliktu

Může tento čin přinést změnu politické kultury na Slovensku nebo spíš ještě hlubší rozdělení?

Jen na pár minut jsem doufala, že takto hrozný čin dovede politiky k zastavení se a výzvě svých podporovatelů a sebe navzájem, aby zabrzdili. Aby opravdu přestali. Ale bohužel první reakce v médiích a na tiskových konferencích jak strany Směr, tak SNS, byly dokonce takové, že začíná politická válka, takže prohloubení konfliktu.

Dokážu porozumět emoci, která momentálně převládá. Je odsouzeníhodné a příšerné, co se stalo. Zároveň si dovedu představit i ten moment útoku na člověka. Několik měsíců mě museli vozit v pancéřovém autě.

Motivy lidí, kteří jsou slovně takto povzbuzeni, a nastane v nich vnitřní rozhodnutí k takovému činu, už nejsou v rukou politiků. Vypustíte džina z lahve a ten má svůj způsob agresivity a nenávistných činů.

Dovedete si zanalyzovat, proč je teď frustrace ve slovenské společnosti tak velká? A proč slovenští politici změnili rétoriku a chování?

Myslím si, že se musíme vrátit opět hlouběji do minulosti, protože velkým zlomem na Slovensku byla vražda Jána Kuciaka a jeho partnerky, což zmobilizovalo protesty a obrovským způsobem zatřáslo společností.

Polarizace se nabalovala i během následného nástupu Matovičovy vlády a vyšetřování korupce na nejvyšších stupních politiky, což opět vedlo k další polarizaci, protože v té době to opozice charakterizovala jako jednoznačnou likvidaci politické opozice, a tedy útoku na demokracii.

Takto se ten konflikt zhutňuje a nabaluje a při výměně vlády a skončení vládního tříletého chaosu, kdy se vystřídali čtyři premiéři, to vyústilo v nástup politické garnitury, která začala spouštět kroky k plíživé autokracii, což vyvolalo otevřený odpor všech, kterých se dotýkalo sahání na existující práva a svobody. Obě dvě zúčastněné strany tím pádem eskalují napětí a nenávist ve společnosti.