První rána může vyjít, druhá už ne. Exšéf slovenské vládní ochranky poukázal na chyby při atentátu

Bývalý šéf slovenského úřadu na ochranu ústavních činitelů Juraj Zábojník poukázal na chyby ochranky při úterním atentátu na premiéra Roberta Fica a při její následné reakci po postřelení ministerského předsedy. Útočník na Fica vystřelil na veřejném prostranství, když politik přišel mezi občany po výjezdním zasedání vlády ve městě Handlová. Jde o první útok svého druhu na vysokého politika v novodobých dějinách Slovenska. Bratislava 19:44 15. května 2024

„Když vyjde čtyři nebo pět ran, tak někdo je vinen. Ochranka asi v pořádku není. Neviděl jsem, že by někdo skočil před premiéra,“ komentoval Zábojník v televizi TA3 zveřejněné záběry z útoku na Fica. Dodal, že incident bude kaňkou na úřadu ochrany ústavních činitelů.

Útok zaznamenala například Regionální televize Prievidza. Podle záběrů Fico v doprovodu ochranky šel pozdravit lidi. U kovových zábran střelec vytáhl zbraň a z bezprostřední blízkosti opakovaně vystřelil. Útočníka poté zneškodnili členové bezpečnostních složek.

Fica pak členové jeho ochranky naložili do limuzíny, která jej z místa útoku odvezla. Později byl devětapadesátiletý politik vrtulníkem dopraven do nemocnice ve středoslovenské Banské Bystrici. Přesun do vzdálenější Bratislavy podle úřadů nebyl možný, neboť byl nutný akutní chirurgický zákrok.

Podle Zábojníka na místě incidentu nebylo mnoho lidí, aby situaci nešlo zvládnout. „Bylo tam minimum lidí. Když se něco takového stane a při tak velké sestavě pracovníků ochranky, tak to bude velmi tvrdým předmětem vyšetřování,“ řekl.

„Může se stát, že vyjde první rána, ale druhá už nesmí. Druhá rána, pokud vyjde, tak objekt musí být chráněn. I když jde mezi lidi, nesmí být odkrytý. V davu musejí být operativci,“ řekl bývalý šéf vládní ochranky. Podle něj po incidentu nastal chaos a postup bezpečnostních složek nebyl koordinovaný.