,Z našeho Slovenska udělali mafiánský stát.‘ Korupční nahrávka Gorila vyhnala Slováky do ulic

Nové protesty na Slovensku vyvolalo zveřejnění nahrávky odposlechů v kauze Gorila. Ta se týká údajných schůzek šéfa Penty Jaroslava Haščáka s opozičními i vládními politiky a dojednávání korupční spolupráce. Demonstrace svolaly jednotlivé opoziční strany i iniciativa Za slušné Slovensko. Bratislava 22:01 18. října 2019

Právě na tuto akci přišlo v Bratislavě nejvíc lidí, pochod mířil centrem města až před budovu parlamentu. Iniciativa Za slušné Slovensko vyžaduje vyšetření kauzy Gorila, a potrestání všech, co s ní mají něco společného.

Demonstrace za lepší poměry v zemi iniciativa organizuje už dva roky, od vraždy Jána Kuciaka, a podle jedné z jejich tváří - Karolíny Farské, nepoleví ani do budoucna. „Vidíme, že veřejný tlak má smysl. Ti lidé postupně odcházejí, bohužel někdy to trvá velmi dlouho a není se čemu divit, protože je to výsledek jedné vlády,“ uvedla pro Radiožurnál Farská.

„Dost bylo Fica, Fico do basy,“ skandoval dav, který zaplnil prostranství u sídla parlamentu. S krátkým projevem tam vystoupila také česká investigativní novinářka Pavla Holcová, která s Kuciakem spolupracovala. Kromě Bratislavy byly protesty svolány i do jiných měst.

Demonstrace organizovaly tento týden také opoziční strany, a právě na nich se pouštěly úryvky z odposlechů kauzy Gorila.

,Mafiánský stát‘

Do slovenských médií nahrávka s odposlechy z korupční aféry Gorila unikla tento týden, týká se podezření z uplácení politiků a vysokých úředníků v letech 2005 a 2006 finanční skupinou Penta.

Přepisy odposlechů se dostaly na internet již v roce 2011 a už tehdy vyvolaly na Slovensku demonstrace proti korupci. V uplynulých týdnech zase vyšla najevo i komunikace kontroverzního podnikatele Mariana Kočnera, která kromě jiného poukázala na korupci ve slovenské justici.

„Naše Slovensko nám ukradli, z našeho Slovenska udělali mafiánský stát, kde mafiáni a gauneři kontrolují soudce, policii, prokuraturu. Jsem přesvědčen, že to zlo porazíme. Porazíme zlo, které představuje (vládní) strana Směr. Porazíme zlo oligarchů,“ řekl v projevu exprezident Andrej Kiska, který je nyní předsedou nové strany Za lidi.