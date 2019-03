Čaputová čelí nařčení, že neřekla advokátní komoře o živnosti. ‚Nemuselo se to ohlašovat,‘ tvrdí

Kandidátka na slovenského prezidenta Zuzana Čaputová odmítla, že by pochybila při získávání advokátské praxe. O možných nesrovnalostech napsal server Topky.sk, podle kterého Čaputová porušila podmínky práce koncipienta. Tu zahájila v roce 2005 a ve stejné době začala vykonávat živnost. Souběh nenahlásila. Právnička v předvolební debatě na RTVS řekla, že splnila všechny předpisy platné v dané době a někdo se jí pokouší očernit. Bratislava 17:15 23. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Favoritka voleb Zuzana Čaputová i místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič během debaty 5. března 2019 v Bratislavě v Diskusním klubu listu Hospodárske noviny | Foto: Martin Mikula | Zdroj: ČTK

„Toto považuju za antikampaň. Pokud jde o možný souběh advokátské praxe a živnosti je to běžná věc, která se děje. Tehdy to bylo dokonce možné. Nemuselo se to ani ohlašovat, na tom trvám. Takový je výklad více advokátů, nejen mě,“ komentuje nařčení Čaputová.

Její tvrzení v sobotní debatě odmítl protikandidát a europoslanec Maroš Šefčovič. „Pravidla hovoří jasně – advokát, tedy i koncipient, je povinen bezodkladně oznámit komoře všechny skutečnosti, které mohou být důvodem k pozastavení výkonu advokacie, a nebo vyškrtnutí ze seznamu kandidátů,“ říká Šefčovič. Nenašel jsem ani jednu interpretaci, kde je možný souběh koncipientský praxe a živnosti,“ dodal.

Nesrovnalosti v životopisech

Na možné problémy upozornil slovenský bloger Alfi, který porovnával informace ze životopisu na sociální síti Linkedin a z majetkového přiznání na stránkách slovenské pobočky Transparency International. Z nich vyplývá, že Čaputová souběžně vykonávala během koncipientské praxe další činnosti a měla založenou živnost. To je dnes dovolené pouze se souhlasem advokátní komory.

Čaputová ale navíc vykonávala právnickou praxi dvě stě kilometrů od domova. Podnikala tedy v Pezinku, ale praxi měla v Bánské Bystrici a v Bratislavě. Pokud by o tom věděla advokátní komora, nemusela by z tohoto důvodu připustit Čaputovou ke zkoušce. Ta ale předložené informace nemá povinnost zkoumat.

„Pokud jde o vykonávání koncipientské praxe v místě sídla advokátské kanceláře, to ode mě zákon nevyžadoval. Bylo možné dělat praxi takovým způsobem,“ obhajuje se právnička.

Zuzana Čaputová také připomněla, že některá média vznáší pochybnosti i nad akademickým titulem jejího soupeře Maroše Šefčoviče. Slováci mezi těmito kandidáty rozhodnou v druhém kole voleb příští sobotu.