Slovensko bude podle Fica dál blokovat část protiruských sankcí. Odmítne ty, které zemi škodí

Slovenský premiér Robert Fico dal v neděli najevo, že Bratislava bude v orgánech Evropské unie blokovat jen ty z případných nových sankcí proti Rusku, které by uškodily Slovensku. Čtvrteční rozhodnutí slovenské sněmovny, že členové kabinetu nemají podpořit jakékoliv nové restrikce vůči Moskvě, má ministerský předseda, podobně jako ústavní právníci, jen za politické usnesení bez právních závazků. Bratislava 17:02 8. června 2025

„Pokud bude sankce, která by nás poškozovala, nikdy pro ni nebudu hlasovat. Mám zájem být konstruktivní hráč v Evropské unii, ale nikoliv na úkor Slovenské republiky,“ řekl Fico novinářům. Znovu tvrdil, že sankce proti Rusku nefungují.

Fico uvedl, že by nepodpořil zastavení dovozu ruského jaderného paliva do Evropské unie. Podle něj by to vedlo k uzavření slovenských jaderných bloků, přičemž obstarání náhrady trvá léta. Už v květnu Fico uvedl, že pro Slovensko je neakceptovatelná iniciativa Evropské komise zaměřená na ukončení dovozu ruských fosilních paliv do EU.

Největší podíl na výrobě elektřiny na Slovensku mají právě atomové elektrárny, které dlouhodobě využívají ruské palivo. Největší výrobce elektrické energie v zemi, společnost Slovenské elektrárne, v uplynulých dvou letech ovšem uzavřel dohody s americkou firmou Westinghouse a francouzským podnikem Framatome o budoucích dodávkách paliva.

Slovenští vládní politici nebyli bezprostředně po schválení uvedeného usnesení parlamentu o protiruských sankcích zajedno v tom, do jaké míry je dokument pro kabinet závazný.

Předseda nejmenší vládní strany SNS Andrej Danko tvrdil, že pro vládu není nic závaznějšího než usnesení parlamentu. Právě SNS dokument navrhla a při hlasování ho podpořila většina vládních poslanců, včetně téměř všech zákonodárců Ficovy strany Směr-sociální demokracie.

Danko už dříve kritizoval slovenský souhlas se zatím posledním balíkem protiruských sankcí EU. Fico mu už tehdy vzkázal, že Bratislava nebude narušovat jednotu EU, pokud sankce neohrozí zájmy Slovenska.