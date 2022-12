Prezidentka Čaputová odvolala Hegerovu vláda. Vyzvala k předčasným volbám v prvním pololetí

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová odvolala v pátek vládu Eduarda Hegera (OLaNO). Tomu ve čtvrtek vyslovila Národní rada nedůvěru. Zároveň prezidentka pověřila Hegera, aby s omezenými pravomocemi nadále vykonával své povinnosti a to až do jmenování nové vlády. Také vyzvala Národní radu, aby do konce ledna přijala všechny potřebné zákony k vypsání předčasných voleb.

