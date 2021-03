Velikonoční opatření. Slovensko bude nepřetržitě kontrolovat cestující na hranicích, i na těch s Českem

Slovenská policie bude od čtvrtka 1. dubna do příštího pondělí plošně a nepřetržitě kontrolovat na hraničních přechodech i s Českou republikou dodržování karanténních omezení cestujícími, kteří přijíždějí do země, informovala mluvčí slovenského policejního prezidia Denisa Bárdyová. Jde o součást opatření proti šíření koronaviru v souvislosti s velikonočními svátky. Při cestách na Slovensko musejí lidé až na výjimky nastoupit do karantény.

