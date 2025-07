Slovensko chce do úterý dohodu ohledně plánu ukončit dovoz ruského plynu do EU, řekl premiér Fico

Slovensko chce do úterý dohodu s Evropskou unií ohledně požadavků Bratislavy k plánu Evropské komise (EK) postupně do konce roku 2027 zastavit dovoz ruského plynu do Evropské unie. Pokud Slovensko dostane minimální záruky v této záležitosti, bude moci EU přistoupit k hlasování o novém balíku protiruských sankcí. Vyplývá to ze sobotního prohlášení slovenského premiéra Roberta Fica.

