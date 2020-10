Na Slovensku platí částečný zákaz vycházení, testování provázejí fronty. ‚Strach tu nepanuje‘

Od soboty začal na Slovensku platit částečný zákaz vycházení. Lidé můžou absolvovat cestu do práce, na nákup, k lékaři nebo do přírody. Čtyři nejpostiženější regiony na východě a severu země to mají ještě přísnější. Výjimky, které platí pro celé Slovensko, tam můžou využít pouze lidé s negativním testem. A právě také tam o víkendu pokračuje úvodní fáze celoplošného testování. Bratislava 12:56 24. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Testování je doporučeno všem slovenským občanům od deseti do 65 let, u starších se očekává dobrovolná izolace (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Potřebné informace o testování oznamuje místní rozhlas. Každá obec nebo město má svá vlastní pravidla někde mají lidé chodit na testování podle popisných čísel jejich domů někde podle abecedního pořadí jmen. Na většina odběrových míst na Oravě a v Bardějově se tvoří ještě před začátkem fronty.

Ředitel místního gymnázia Štefan Kristofčák nadšeně mává s negativním testem, pochvaluje si organizaci a vůbec mu nevadí, že stál ve frontě dvě hodiny. „Bylo to dlouhé čekání, ale ve frontě jsme si dobře popovídali s ostatními,“ popisoval Kristofčák.

I když je znát, že pan Kristofčák optimismem hýří a pod rouškou se usmívá, moc důvodů k úsměvu Orava v posledních týdnech nemá, je nejpostiženějším regionem na Slovensku a konkrétně tady v Tvrdošíně je více nekažených na počet obyvatel než v těch nejrizikovějších místech v Česku.

„Myslím, že lockdown měl přijít dříve. Byl by už pokoj, zavřeli bychom se na dva týdny a nakažení by se vyléčili,“ dodal.

Orava nebyla zrovna nejzodpovědnějším místem, navzdory opatřením se tam ještě na konci léta konaly obrovské svatby, roušky se nosily jen velmi zřídka a na pravidla se po úspěšné první vlně zapomínalo.

Maroš Gonda patří k mladé generaci, během čekání na výsledek testu tvrdí, že si uvědomuje vážnost situace, ale ne všichni to tak mají. „Strach tu nepanuje, lidi na vládní opatření nadávájí, ale měli bychom být zodpovědnější,“ řekl Radiožurnálu Gonda.

Testování je doporučeno všem od deseti do 65 let, u starších lidí se předpokládá, že se sami raději v prospěch svého stavu izolují.

Náměstovo, Bardejov, Tvrdošín a Dolní Kubín – čtyři okresy, které pro svou promořenost koronavirem dostaly nejtěžší úkol, na nich se ukáže zda má celoplošné testování cenu. Z vedení obcí a měst zaznívala řada stížností, že je toho na ně příliš mnoho a příliš rychle. Podle starosty Zábiedova Jána Banovčana se při přípravách využívaly postupy jako v případě voleb.

Výsledky testování zhodnotí v pondělí ústřední krizový štáb a vyhodnotí, zda pokračovat v celoplošném. Jedno je ale jisté, kdo se v rizikových okresech do neděle nenechá otestovat, podívá se příští týden ven maximálně v povolených nočních hodinách – tedy od 1 do 5 hodin ráno.

Slovensko v číslech

Slovensko zaznamenalo v pátek druhý den v řadě rekordní přírůstek nově potvrzených případů nákazy koronavirem. V pětimilionové zemi přibylo 2890 nakažených, ve čtvrtek laboratorní vyšetření zjistila 2581 infikovaných. Vyplývá to z informací, které uvedla mluvčí slovenského ministerstva zdravotnictví Zuzana Eliášová. Ministerstvo také potvrdilo 25 dalších úmrtí na plicní formu nemoci covid-19.

Zmíněná čísla pozitivně testovaných nezahrnují údaje z plošného testování obyvatel na koronavirus, jehož úvodní fáze začala v pátek ve čtyřech okresech na severním a východním Slovensku. První den bylo otestováno téměř 62 000 lidí, z toho bylo 2225 infekčních. Na plošné testování lidí používají zdravotníci antigenové testy, které sice ukážou výsledek již během zhruba čtvrt hodiny, jsou ale méně přesné než laboratorní vyšetření vzorků z PCR testu.

Na covid-19 zemřelo na Slovensku od začátku pandemie podle ministerstva zdravotnictví 159 lidí. Do statistik země zahrnuje jen ty případy, u kterých bylo potvrzeno úmrtí na plicní formu covidu-19.

Slovensko od začátku října postupně zavedlo nová karanténní opatření v zájmu zpomalení šíření koronaviru, které se projevilo i ve stoupajícím počtu hospitalizovaných pacientů s potvrzeným covidem-19 nebo s podezřením na toto onemocnění.

Od tohoto víkendu země výrazně omezila volný pohyb lidí. Opatření se obecně nevztahuje například na cesty do zaměstnání, k obstarání základních životních potřeb včetně nákupu potravin, na návštěvu lékaře, pobyt v přírodě v rámci okresu či na doprovod dítěte do školy. Ve čtyřech okresech na severu a východě země, kde plošné testování lidí skončí v neděli a kde je infekce nejvíce rozšířena, potřebují lidé negativní výsledek testu na koronavirus i k cestě do práce nebo k pobytu v přírodě. Zmíněná omezení prozatím potrvají do 1. listopadu, podle dřívějšího vyjádření slovenského premiéra Igora Matoviče ale budou postupně se změněnými podmínkami prodloužena o další dva týdny.