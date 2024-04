‚Na východě nic není.‘ Slovenské pohraničí by mohl nastartovat vstup Ukrajiny do EU

Slovenští Progresivci se na plakátech pro eurovolby přejmenovali na Proevropské Slovensko. Po neúspěchu v boji o parlament a prezidentský palác chtějí porazit stranu Směr premiéra Roberta Fica, které vyčítají, že zemi táhne do ruské náruče. Hnutí Republika nebo strana Kotlebovci už na billboardech slibují, že zastaví takzvaný diktát Bruselu. I volby do Evropského parlamentu budou na Slovensku střetem o zahraničně politickou orientaci země. EUROSERIÁL Sobrance 14:00 23. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sobrance leží na trase plánované dálnice k ukrajinským hranicím. Většina lidí regionem podle primátora jen projíždí | Foto: Ladislav Novák | Zdroj: Český rozhlas

Na východním Slovensku doufají, že budoucnost Evropské unie zůstane nastavená současným kurzem

„Přeje si to každý. Přeje si to náš premiér i s celou vládou,“ říká majitel restaurace Jozef o budoucím vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Ekonomové a politici si od toho už roky slibují výrazný rozvojový skok pro východní Slovensko.

„Asi by to bylo přínosné. Počítá se s tím, že tu Ukrajinci budou pracovat, protože Slovensko vymírá,“ dodává Jozef, který na okraji východoslovenského města Sobrance provozuje jídelnu. Na obědové menu v přepočtu za asi 140 korun chodí hlavně dělníci z okolí. Kolem poledne je plno. Místní podnikatelé ale podle Jozefa bojují o existenci.

„Je to velmi těžké. Každý je rád, když přežije. Když má dost na výplaty. A třeba mu ještě nějaká ta koruna zbyde. Nejsou tu fabriky. Všichni odchází za prací k vám do Česka, Německa nebo do Holandska,“ říká Jozef.

Celý okres odešel

Květinářka Beáta váže pro sousedku modrobílý puget. Podnikatelům se podle ní na východě nedaří a mladí nezůstávají.

„Je tu těžké sehnat práci. Máme tu jen několik obchodů, není tu průmysl, který by se rozvíjel. Alespoň ne za posledních 26 let, kdy tu žiji. Mladí lidé odsud většinou odchází pryč. Můj syn po sedmi letech ve Spojených státech přijel na Slovensko. Byl zhrozený, když viděl, jaké tu jsou v restauracích ceny. Řekl, že se sem už nechce vrátit. Když tu někdo vydělá tisíc euro a potřebuje uživit rodinu, zaplatit nájem, tak z toho nejde vyžít,“ myslí si Beáta.

Na investice čekají i chátrající sobranecké lázně. Kvalitou vody se prý vyrovnají i Karlovým Varům | Foto: Ladislav Novák | Zdroj: Český rozhlas

Podle primátora Sobranců Jána Sklára odešlo z východního Slovenska tolik lidí, jako kdyby se sbalil celý okres Medzilaborce. Rozvoj brzdí i chybějící infrastruktura.

„Okres Sobrance vůbec nemá železniční síť. Není stále dobudovaná ani dálnice k hraničnímu přechodu mezi Slovenskem a Ukrajinou. To je náš hendikep, kvůli kterému tu chybí investice,“ popisuje Sklár.

Čekání na Ukrajinu

Receptem na pozdvihnutí regionu na periferii Schengenu může být budoucí rozšíření evropské rodiny o Ukrajinu. Už roky se k tomu upínají slovenští ekonomové i politici. Očekávají stejný efekt, jako nastal v rakouské příhraniční spolkové zemi Burgenland po vstupu Slovenska do EU.

„Když se hranice otevřely, Slováci začali houfně chodit na nákupy, začali tam kupovat domy. A dnes jsou tam celé vesnice, kde většinu anebo značnou část obyvatel tvoří Slováci. Platí tam daně, vytváří komunity. Region díky tomu rozkvétá,“ říká politolog Michal Cirner z univerzity v Prešově.

„Velmi podobný efekt by mohl nastat na východním Slovensku. Ukrajina je obrovský stát, s obrovským ekonomickým potenciálem,“ dodává Cirner.

Vstup Ukrajiny do EU by do košického a prešovského kraje přinesl ukrajinské investice, vznikaly by provozy a podniky, věří primátor Sklár. Zvedla by se poptávka po bydlení a konkurence by vedla k růstu platů.

Z východního Slovenska odešlo tolik lidí, jako kdyby zmizel celý okres Medzilaborce, říká premiér Ján Sklár | Foto: Ladislav Novák | Zdroj: Český rozhlas

„Vidíme to jako příležitost pro rozvoj. Příhraniční obce na východě Rakouska se po vstupu Slovenska pozdvihly. Je to příklad dobré praxe. Regiony, které byly jako my zanedbané nebo vylidněné, se viditelně pozdvihly,“ říká Sklár.

Investice přes hranici přichází už teď. Ukrajinská firma v Sobrancích koupila chátrající hotel u hlavní silnice a začala s opravou. Současná ruina by mohla brzy znovu vítat hosty. Ukrajinský investor se chystá obnovit i výrobu v místním strojírenském závodě.

Dvě tváře Roberta Fica

Premiér Robert Fico Ukrajinu podpořil ve snaze vstoupit do Evropské unie. Na nedávném zasedání s premiérem Ukrajiny Denysem Šmyhalem v Michalovcích stvrdili i několik společných přeshraničních projektů, jako je vybudování železničního spojení Košice-Kyjev.

Kritici ale ukazují na Ficovy dvě tváře. Jinak mluví na mezinárodním poli, jinak k vlastním voličům.

„Fico akceptuje realitu mezinárodní politiky a podporuje stanoviska EU, včetně přijetí Ukrajiny. Jinou rétoriku ale Fico prezentuje domácímu elektorátu, kdy má k Ukrajině ostřejší slovník. Je to politický pragmatismus. Zachovává mu možnost čerpat výhody členství v unii a zároveň mu udržuje vysokou politickou podporu na domácí scéně,“ říká politolog z univerzity v Košicích Tomáš Dvorský.

Fico o Ukrajině prohlásil, že není suverénním státem. Konflikt s Ruskem podle něj vyvolali „ukrajinští fašisté“.

Opozice se obává, že zemi táhne na Východ. Progresivní Slovensko se proti tomu jasně vymezuje. Na plakátech se pro účely kampaně přejmenovalo na Proevropské Slovensko. Slibuje, že zemi udrží v Evropě. Integraci Ukrajiny považuje za klíč k rozvoji východních regionů Slovenska.

Kandidátka PS do Evropského parlamentu Ľubica Karvačová považuje nastartování přeshraničních projektů v Michalovcích za krok správným směrem.

„Jako by si na vládě konečně uvědomili, že (..) integrace Ukrajiny do EU je plánem na rozvoj východního Slovenska,“ napsala pro deník SME. Varuje ale, aby nešlo o prázdná politická gesta, zatímco vláda ve skutečnosti nedělá nic.

