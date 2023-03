Socioložka: Zastavení trestních stíhání, i to by mohl přinést Ficův návrat. Doteď bere svůj pád úkorně

Slovensko čekají na konci září parlamentní volby, politická scéna je ale rozdrobená. „Vůbec není jasné, kdo se dostane a kdo bude mít koaliční potenciál,“ hodnotí socioložka Paulína Tabery, šéfka výzkumného centra CVVM, v pořadu Jak to vidí... na Dvojce. „Fragmentovaná je demokratická i populistická scéna. Je to postavená na osobnostních antipatiích, a to více než na programových.“ Jasné ani není, kolik voličů by přišlo k urnám. Praha/Bratislava 23:10 20. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čím více Robert Fico stoupá, tím více posouvá svoji rétoriku k agresivitě, upozorňuje Paulína Tabery | Zdroj: Profimedia

Žebříček popularity slovenských politických stran v současnosti vede strana SMER Roberta Fica. Jeho popularita stoupá i navzdory jeho kontroverzním prohlášením o válce na Ukrajině.

„Musíme si uvědomit, že už začíná předvolební kampaň. Fico zná své voliče a tím, že reprezentuje tvrdší jádro původního SMERU, zasahuje svými stupňujícími se výroky i extremističtější směry,“ vysvětluje Tabery.

Na tématu ruského vpádu na Ukrajinu oslovuje část protestních a vyhrocených voličů. Zatímco ještě před rozhodnutím vlády, že Bratislava poskytne svoje stíhačky MiG-29 Ukrajině, s tím nesouhlasilo 60 procent Slováků, mezi Ficovými voliči s tím nesouhlasí 90 procent lidí.

Podle Tabery je jeho vzestup ale dán i tím, že téměř všichni voliči jsou současnou vládou zklamáni. „Slovensko se nachází ve stavu hibernace. Lidé nevědí, koho volit. A Fico jistým způsobem odpovídá na jejich poptávku po klidu a na strach, který se tam rodí,“ říká.

Ficova strana Směr představuje tvrdší jádro voličů sociální demokracie a cílí i na část extremistů nebo nespokojených lidí, strana Hlas-SD Petera Pellegriniho se zaměřuje na umírněné voliče.

Že to bude právě Fico, kdo by mohl po 30. září sestavovat na Slovensku novou vládu, je ale problematické.

„Čím více Robert Fico stoupá, tím více posouvá svoji rétoriku k agresivitě. Vulgárně napadá nejenom své oponenty, ale i prezidentku, čímž samozřejmě oslovuje velkou část naštvaných voličů. Ztrácí tím ale svůj koaliční potenciál. Slovenská scéna je velmi rozdrobená a v podstatě žádná ze stran s ním spolupracovat nechce. Ačkoli Pellegrini spolupráci kategoricky nevylučuje, jeho první volba by to ale nebyla,“ je přesvědčená Paulína Tabery.

Matovič nezvládl vládnutí

Bývalý premiér a ministr financí, dnes řadový poslanec Igor Matovič varoval, že po příštích volbách na Slovensku může skončit demokracie. Podle něj hrozí proměna v režim podobný tomu, jaký v Maďarsku vybudoval Viktor Orbán.

„Robert Fico dodnes bere úkorně, že musel odstoupit.“

„Bezpředmětné strašení to zřejmě není. Sice tím mobilizuje své voliče, ale jistým způsobem má pravdu v tom, že si musíme vzpomenout, jak vznikla tato vláda a v jaké rozjitřené atmosféře se Slovensko nacházelo po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky,“ upozorňuje Tabery.

Z kauzy vyplynulo, že složky státu spolupracují s mafií a že korumpovat policii nebo soudy včetně zavraždění svých oponentů je možné.

„To byl úplně zásadní politický zlom a Robert Fico dodnes bere úkorně, že kvůli tomu musel odstoupit. Ustanovila se nová vláda, ale to, že potom Igor Matovič nezvládl samotný proces vládnutí, byla velká rána, protože to vzbudilo absolutní nedůvěru i k demokratickým silám,“ připomíná Tabery a pokračuje:

„Matovič má ale pravdu, že za jeho vlády se začaly vyšetřovat a dotahovat kauzy. Došlo k masivnímu zatýkání v řadách policie, soudců, státních zástupců, došlo k obrodě státu. Návrat k moci Roberta Fica by samozřejmě mohl vést k zastavení některých trestních stíhání.“

Odtažitost voličů

V tuto chvíli je podle socioložky velmi obtížné cokoli odhadovat, jak bude vypadat slovenská politická scéna na podzim.

„Veřejné mínění je neusazené, skeptické, nerozhodnuté. To, co se dělo za vlády Fica, Pellegriniho i Matoviče způsobilo velkou odtažitost. Lidé se odpojují od systému, protože si říkají, že to je asi jedno,“ přibližuje.



„Lidé se odpojují od systému, protože si říkají, že to je asi jedno.“

Situace je natolik nestabilní, že je těžko předvídatelné, kdo vůbec k volbám přijde, natož koho bude volit.

„Je to dáno jednak skepsí a jednak tím, že lidé si nejsou schopni z více než deseti subjektů vybrat, kdo bude hájit jejich zájmy. Navíc se formují i zcela nové strany, které se budou snažit do voleb zcela jistě nějakým způsobem zasáhnout,“ uzavírá Paulína Tabery.

