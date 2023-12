Robert Fico chce zrušit zvláštní prokuraturu, která vyšetřuje korupci a organizovaný zločin

Slovenská vláda Roberta Fica uvažuje o tom, že by úplně zrušila úřad zvláštní prokuratury. Změny by mohly nastat i u specializovaného trestního soudu, který má na stole i korupční kauzy vládního směru. O těchto plánech jednali podle slovenského Deníku N v Bruselu slovenský premiér Robert Fico, vicepremiér Robert Kaliňák a ministr spravedlnosti Boris Susko. „Slovenská veřejnost je v šoku,“ říká redaktor slovenského Deníku N, Miro Kern. Rozhovor Bratislava 17:24 2. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Fico a Petr Fiala | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vy máte k dispozici pracovní verzi toho návrhu. Už je to jeho konečná podoba?

No, myslím, že jde o jakýsi první pokus o jakési maximum, o které slovenská vláda usiluje a myslím si, že mají připraveny mírnější návrhy, pokud by Evropské komise tento návrh zásadně rozporovala.

V každém případě jde o jakousi ideální představu lidí okolo Roberta Fica. Takže už víme, že jim jen reorganizace speciální prokuratury nestačí a chtějí ji úplně zrušit.

A co by znamenalo zrušení úřadu zvláštní prokuratury?

Podle tohoto návrhu by živé případy speciální prokuratury dostaly jednotlivé krajské prokuratury. Uzavřené případy by skončily v archivech generální prokuratury a znamenalo by to, že nejzávažnější korupční případy, ale i případy organizovaných zločineckých skupin by dostaly regionální prokuratury, které se takovými případy už 20 let nezaobíraly a prokuratury, které s takovou agendou nemají žádné zkušenosti.

To by znamenalo, že by mohli tyto případy kdykoliv přestat vyšetřovat či dokonce stáhnout již podané obžaloby. Tím by mohly v podstatě ukončit všechny závažné kauzy, které se v poslední letech vyšetřovaly.

Jak by se měl podle plánů nové slovenské vlády změnit specializovaný trestní soud?

O takovém návrhu zatím nikdo nic neví, takže ani nevíme, či takový plán vůbec existuje. Ale podle toho návrhu na zrušení speciální prokuratury by se na postavení specializovaného trestního soudu ani nemuselo nic měnit, aby dosáhli zastavení korupčních kauz.

K soudu by se vlastně ani nemusely dostat. Mohly by se stáhnout už podané obžaloby. Se soudem totiž nemusíte nic měnit, pokud si podmaníte prokuraturu podle svých představ.

A myslíte, že si slovenská vláda dokáže před Evropskou komisí ten návrh, který jste citoval, obhájit?

To je otázka. Vláda zjevně začala otázkou speciální prokuratury. A pokud by se to podařilo prosadit, tak by ani nemusela řešit otázku specializovaného trestního soudu. Právě to by mohla Evropské komise vnímat ještě citlivěji.

Na první pohled je ohrožení nezávislosti soudů všeobecně vnímáno citlivěji, než jakási reorganizace prokuraturou.

V každém případě je důležité, aby Evropská komise pochopila, co se tu vlastně děje a že je ohrožené vyšetřování nejen korupčních, ale i kauz, které se týkají organizovaného zločinu. Že to může být dlouhodobý problém a že se Slovensko může vrátit do dob, kdy za korupci nebylo odsouzena ‚žádná velká ryba’.

Jaký ohlas to má u slovenské veřejnosti?

No tak ta slovenská veřejnost je dost v šoku, neboť nečekali, že se to stane takto rychle. Já myslím, že trošku v šoku je i slovenská opozice. Oni ještě v pátek měli návrh, podle kterého mělo dojít k omezení pravomocí speciality prokuratury a teď se dozvídají, že nejde o omezení pravomocí, ale úplné zrušení. Myslím si, že si to ještě Slovenská veřejnost i opozici bude muset uvědomit o jak moc závažný zásah do justičního systému na Slovensku jde.