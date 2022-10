Slovenský parlament napadli hackeři. Poslanci nemohli hlasovat, schůze bude pokračovat v listopadu

„Nemůžeme hlasovat,“ oznámil kolem 11.00 předseda slovenského parlamentu Boris Kollár. Poslanci se k hlasování měli původně vrátit v 15.00. Později se ale schůze odložila na 8. listopadu. Server Aktuality.sk napsal, že technici vyzvali poslance, aby pro jistotu nezapínali ani služební počítače.

„Z nějakého bodu vychází signál, který nám ruší systémy a počítače. Nemůžeme dokonce obsloužit ani poslance v jídelně. Spadly registrační pokladny, spadla wifina. Než zjistíme, odkud to je, nemůžeme jednat,“ uvedl Kollár.

„Z nějakého bodu vychází signál, který nám ruší systémy a počítače. Nemůžeme dokonce obsloužit ani poslance v jídelně. Spadly registrační pokladny, spadla wifina. Než zjistíme, odkud to je, nemůžeme jednat.“ Zdroj: https://t.co/tekNI2dr4l pic.twitter.com/EDqjW5vuWb — Filip Rožánek (@rozanek) October 27, 2022

Kromě Slovenska čelilo hackerskému útoku také Polsko, cílem byly servery Senátu. A to poté, co jeho členové ve středu schválili usnesení, v němž označili režim v Rusku za teroristický. Vyzvali v něm mezinárodní společenství, aby podpořilo vznik zvláštního tribunálu, který by stíhal ruské vojenské a politické představitele za agresi vůči Ukrajině.

„Nevím, zda nynější útok je důsledkem včerejšího usnesení, nebo jenom náhoda,“ řekl předseda polského Senátu Tomasz Grodzki. Schůze horní komory podle něho pokračuje podle plánu.

Ruští hackeři napadli americká letiště, bezpečnostní úřady vidí spojitost s výbuchem na Kerčském mostu Číst článek

Česko zatím podobné problémy řešit nemuselo. „Zatím jsme nezpozorovali žádné problémy,“ sdělil tiskový odbor české Poslanecké sněmovny.

Žádné hackerské útoky nezaznamenal ani český Senát, který se ale začátkem týdne potýkal s částečnými výpadky služeb v souvislosti s problémy u poskytovatele, společnosti T-Mobile. Příčinou těchto problémů mohl být podle pondělního vyjádření mluvčí společnosti Zuzany Netolické hackerský útok.

Různé veřejné instituce v západních zemích nebo organizace kritické vůči chování Moskvy jsou zejména od začátku ruské invaze na Ukrajinu terčem zesílených hackerských útoků.