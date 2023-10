Hlas-SD nevyloučil jednání s žádnou stranou. ‚Uvědomujeme si, že bez nás nevznikne vláda,‘ říká

Třetí nejsilnější strana po sobotních volbách na Slovensku Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD) nevylučuje podle svého šéfa Petera Pellegriniho diskusi se žádnou z obou hlavních stran a udělá vše pro vytvoření kabinetu. Po úterním setkání s prezidentkou Zuzanou Čaputovou dal Pellegrini před novináři najevo, že Hlas-SD si je vědom svého postavení strany, bez níž nová vláda nevznikne. Bratislava 13:01 3. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Pověření sestavit vládu dostal v pondělí podle tradice předseda vítězné strany, Smeru-sociální demokracie (Smer-SD) Robert Fico. Neformální rozhovory o vytvoření kabinetu bez Smeru-SD začalo liberální hnutí Progresivní Slovensko (PS), které by ke spolupráci potřebovalo přesvědčit také konzervativní Křesťanskodemokratické hnutí (KDH).

Podle jeho předsedy Milana Majerského ale vývoj spíše směřuje k odchodu KDH do opozice. Změnit by to podle něj mohly jen výrazné ústupky ze strany liberálů.

Prezidentka Čaputová pověřila Fica sestavením vlády. Na svůj pokus má dva týdny času Číst článek

„Užší vedení strany nevyloučilo ani jednu z možností. Nejprve budeme jednat s vítězem parlamentních voleb. Pokud bychom se nedokázali dohodnout, jsme připraveni jednat s druhou částí politického spektra,“ řekl v úterý šéf třetí nejsilnější strany Pellegrini. Dodal, že i on už neformálně hovořil s předsedou PS Michalem Šimečkou a nyní se chystá jeho schůzka s Ficem.

Pellegrini dlouhé roky působil ve Smeru-SD. Za tuto stranu zastával i vysoké politické funkce a v letech 2018 až 2020 byl premiérem. Před třemi lety pak Pellegrini a desítka tehdejších poslanců parlamentu Smer-SD opustili a založili Hlas-SD.

„Uvědomujeme si svou pozici strany, bez které nemůže vzniknout žádná vládní koalice. Pokud bychom my cukli, tak nastane volební pat a patrně by byly předčasné volby,“ řekl Pellegrini. Dodal, že je třeba zachovat mezinárodní ukotvení Slovenska.

Problém KDH s PS

Podle něj v úvahu připadají jen dvě možné vládní koalice; jedna složená ze stran Smer-SD, Hlas-SD a nacionalistické Slovenské národní strany nebo kabinet PS, Hlasu-SD, liberální strany Svoboda a Solidarita (SaS) a KDH. Smer-SD a SNS shodně odmítají vojenskou pomoc bránící se Ukrajině.

Výsledek OĽaNO zachránily osady a sídliště. ‚Pokrevní bratr Romů‘ Matovič vsadil na mobilizaci menšin Číst článek

Majerský po jednání s Čaputovou zase upozorňoval na rozdíly mezi liberály a svým hnutím, které například odmítá zavedení registrovaných partnerství pro všechny páry, což je jednou z hlavních priorit PS.

„Rozdíly jsou v některých věcech propastné. Pokud liberálové nedokážou ustoupit, tak to nebude možné. Být v liberálně-progresivní vládě pro nás není jednoduché,“ řekl Majerský k případné koalici, ve které by kromě KDH a Hlasu-SD byly liberální PS a SaS. Širší vedení KDH bude o povolebním vývoji jednat příští týden, před volbami KDH odmítlo spolupráci se Smerem-SD.

Do slovenské sněmovny se dostalo sedm formací. Šéf hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matoviče, které ve volbách kandidovalo s dvěma dalšími stranami, už ohlásil odchod OĽaNO do opozice. Koalice kolem OĽaNO nyní získala téměř devět procent hlasů, v předchozích volbách v roce 2020 hnutí dominovalo se ziskem 25 procent.