Slovensko může zavést hraniční kontroly. Opatření chystá kvůli jednání desítek předních politiků

Při cestě na Slovensko by lidé raději měli počítat se zdržením. Na hranicích mohou v příštích 14 dnech hlídkovat policisté a vojáci. Země obnovuje možnost hraničních kontrol kvůli zajištění bezpečnosti mezinárodní konference Globsec, které se zúčastní desítky předních politiků. A také kvůli akci motocyklového klubu Hells Angels MC Slovakia plánovanou na začátek června. Bratislava 10:56 24. května 2023

Na silničních hraničních přechodech ve Zlínském kraji se ve středu ráno kolony netvořily, informoval policejní mluvčí Petr Jaroš.

Slovenská vláda dala policistům možnost sáhnout ke kontrolám na hranicích do 8. června. Mohou to využít, ale nemusí. Kontroly chce policie provádět, pokud to bude vyžadovat situace, a to jen po nezbytně dlouhou dobu.

Pozemní hranice Slovenska s Českou republikou, Polskem, Maďarskem a Rakouskem lze po dobu trvání kontrol překračovat pouze na vybraných hraničních přechodech. Výjimku mají lidé vykonávající práce na zemědělských nebo lesních pozemcích s myslivci a rybáři při výkonu své činnosti do pěti kilometrů od vnitřní hranice.

Globsec se koná od 29. do 31. května v Bratislavě. Jde o nejvýznamnější bezpečnostní konferenci ve střední Evropě. Letošní ročník navíc bude co do rozsahu největší.

Konference se zúčastní zhruba deset předsedů vlád, mezi nimi český premiér Petr Fiala z ODS, rakouský kancléř Karl Nehammer nebo premíérka Itálie Giorgia Meloniová. Přijedou ale také francouzský prezident Emmanuel Macron nebo Aleksandar Vučić ze Srbska.

Zúčastní se i desítky ministrů, šéfů mezinárodních organizací a unijních institucí, mezi nimi předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová i Evropského parlamentu Roberta Metsolová.