Kokain, obchod s lidmi, praní špinavých peněz. 'Ndranghetu u nás může leccos zajímat, říká expert

´Ndrangheta je hlavní kokainový hráč v Evropě a velká bezpečnostní hrozba, důraz klade na praní špinavých peněz a neštítí se násilí, vysvětluje pro iROZHLAS.cz odborník na problematiku organizovaného zločinu Tomáš Šmíd. Zdůrazňuje však: „Klany v rámci ´Ndranghety spolu soupeří a v cizině se často usazují spíše méně vlivní a mladí muži, mnohdy na útěku před zákonem či krevní mstou." Řídili by její muže na Slovensku z Kalábrie? Rozhovor Praha 6:00 2. března 2018 Vzdoroval 'Ndranghetě. Gaetano Saffioti (na snímku z léta 2015) vlastní stavební společnost v kalábrijském Palmi. Když s 'Ndranghetou odmítl spolupracovat, přišly výhrůžky a obavy o život; Saffioti tak dostal stálou policejní ochranu. (Ilustrační snímek.)

Antonino Vadala, italský podnikatel z východního Slovenska, který figuruje v případu zavražděného novináře Jána Kuciaka, podle Kuciakova zjištění je - nebo minimálně v nultých letech byl - svázán se zločineckým klanem Libri. O jakém klanu je tu řeč?

Jedná se o jeden z klanů, kterým se v kalábrijském prostředí říká 'ndrina, patřících ke kalábrijské zločinecké síti 'Ndrangheta. Centrum mají v Reggio Calabria, respektive v jeho čtvrti Cannavó.

Jejich letitý boss Domenico Libri byl úspěšný v průniku do stavebního průmyslu a jím kontrolované firmy získaly nemálo veřejných zakázek, jakkoliv se samozřejmě zapojoval i do čistě kriminálního byznysu, jako je vydírání či obchod s narkotiky a zbraněmi.

Nepatří sice k úplně nejvlivnější 'ndranghetistickým klanům, jakkoliv se jedná o poměrně starý klan, ale jejich síla se hodně opírá o spojenectví s možná nejmocnějším klanem v rámci 'Ndranghety – De Stefano.

Co víme o působení tohoto klanu za hranicemi Itálie?

Upřímně řečeno: nepříliš. Aktivity vyvíjejí bezesporu na severu Itálie a do střetu se zákonem se dostali ve Francii. Toto je první větší kauza s mezinárodním přesahem.

Takže nemáme konkrétní poznatky ani ze Slovenska, potažmo z Česka?

Podle mého názoru ne. Samozřejmě vůbec nevylučuju, že nějakými operativními poznatky o klanu Libri disponuje policie či zpravodajské služby, ale na veřejnost vyplouvají v našem geografickém prostoru poprvé až nyní. Nicméně obecně je 'Ndrangheta rozprostřená skrze své aktivity po celé Evropě. I u nás se s ní policejní složky, ve spolupráci s italskými kolegy, setkaly.

Co 'Ndranghetu může na středoevropském regionu přitahovat?

V našem geografickém prostoru je může zajímat leccos. Obecně 'ndranghetisté obchodují především s kokainem, lidmi, nerostnými surovinami, vydírají a hodně pronikají do legálního byznysu, kde investují své nelegální zisky.

Dlouhodobé praní špinavých peněz je samozřejmě nutnost pro všechny větší kriminální struktury, ale 'Ndrangheta tomu přikládá obzvlášť velký důraz.

KDO JE TOMÁŠ ŠMÍD? Tomáš Šmíd působí na Katedře politologie, oboru Bezpečnostní a strategická studia na FSS MU v Brně. Odborně se zaměřuje na problematiku organizovaného zločinu, ozbrojených konfliktů a zahraničně-bezpečnostní problémy ve východní Evropě a střední a jihozápadní Asii. Je autorem knih Český organizovaný zločin a Organizovaný zločin v Ruské federaci.

Na druhou stranu si ale nesmíme představovat, že se jedná o nějaký centrální plán – klany v rámci 'Ndranghety spolu soupeří, případně činnost koordinují jen velmi rámcově. V cizině se často usazují spíše méně vlivní a mladí muži, mnohdy na útěku před zákonem či krevní mstou. Je to hodně složitá problematika.

Reportér The Economist v Itálii John Hopper řekl Denníku N, že jméno Vadala se vyskytuje v materiálech italských vyšetřovatelů organizovaného zločinu. Přímou souvislost s Antoninem Vadalou nepotvrdil, ale Vadala je podle něj klan z kalábrijského městečka Bova Marina. Co to vlastně znamená, když se řekne klan?

V kalábrijském kontextu to má skutečně rodový fundament. Ostatně 'ndrina je v podstatě termín, který se dá přeložit slovem klan. Za zmínku stojí také termín uomini d'onore, to znamená muži cti. Stručně řečeno, jedná se o muže, kteří mají v rámci kriminálního systému 'Ndranghety určité postavení, mají nárok na nějakou míru respektu, kterého se běžným „civilistům“ nedostává.

Jaká je tedy struktura 'Ndranghety? Je něčím specifická, liší se nějak od dalších zločineckých sítí v Itálii, pro který se vžil souhrnný termín mafie?

'Ndrangheta je více horizontálně strukturovaná, nejsou tam tak silné hierarchické vztahy, jako je tomu například u sicilské mafie. Byť ani tu si není přesné představovat jako nějakou pyramidovou vertikálu. Mimochodem termíny 'ndrangheta a maffia jsou do značné míry synonyma, akorát jeden termín je spjat se Sicílií a druhý s Kalábrií. Globální impakt termínu maffia souvisí s tím, že v rámci italských přistěhovaleckých komunit v USA měli silnější zastoupení sicilští vystěhovalci a měli větší vliv na utváření amerického podsvětí.

A odkud pochází název 'Ndrangheta?

Je to slovo řeckého původu a znamená něco jako hrdinství či statečnost.

O 'Ndranghetě se mluví jako o nejnebezpečnější zločinecké organizaci v Itálii. Je to podle vás namístě?

To jsou často takové povrchní komparace... Řekněme, že 'Ndrangheta je v poslední době hodně aktivní a zaujala v rámci globálních zločineckých sítí a kanálů významné pozice. Do značné míry je tak tomu především proto, že dlouho nepoutala takovou pozornost bezpečnostních složek, jak sicilská mafie či kampánská camorra. Každopádně velkou bezpečnostní hrozbou jsou všechny tři hlavní italské zločinecké systémy, který jsem nyní zmínil.

A co se násilí týče? Jaké metody 'Ndrangheta používá?

Organizovaný zločin je násilný ze své podstaty. Patří to k jeho definičním znakům. Jednotlivé skupiny a kriminální systémy či subkultury se liší spíše v tom, zda používají více přímé či nepřímé násilí.

Italské organizované kriminální struktury se přímého násilí neštítí, jakkoliv se také nejprve snaží pro ně klíčové postavy nejprve spíše zkorumpovat či zastrašit. Hodně přímého násilí se odehrává přímo uvnitř těchto kriminálních systémů, většinou se jedná o krevní mstu.

Procházejí příslušníci 'Ndranghety nějakým zvláštním výcvikem?

'Ndranghetisté v kultuře plné násilí vyrůstají odmalička. Je přítomno všude kolem nich. Není vůbec nutné si představovat, že existují nějaké výcvikové tábory. To už bych spíše hovořil o kontinuální výchově a kulturním působení. Ale vcelku přirozeně, rozpoznají-li starší muži cti specifický zločinecký talent, věnují jeho rozvoji více pozornosti, než u méně uzpůsobených jedinců.

'Ndrangheta je nazývána také nejbohatší zločineckou organizací v Itálii. Na základě čeho? Máme hrubou představu o jejím ročním výdělku?

Disponujeme velmi hrubými odhady, často se liší. S nadsázkou řečeno – kriminální skupiny nevydávají pravidelné výroční zprávy. Ale obecně desítky miliard dolarů/eur, až kolem jednoho sta miliard.

Co se zdrojů jejích příjmů týče, už jsem je nastínil. Kokain, obchod s lidmi, organizované vydírání jako prazáklad kapitálu většiny dlouhodobějších a regionálně ukotvených kriminálních struktur, systematické a strategické praní špinavých peněz spojené s pronikáním do legálních ekonomických odvětví, nelegální obchod s nerostnými surovinami. Globálně je nyní nejznámější asi jako hlavní kokainový hráč v Evropě.

Kuciakova reportáž naznačuje, že příslušníci 'Ndranghety prorostli s lidmi ze slovenské státní správy. Ať už se to potvrdí, či nikoli, tak čistě hypoteticky: rozhodovali by ti inkriminovaní Italové o svém působení na Slovensku sami? Nebo by je nějak úkolovali z Kalábrie?

Pokud se na tuto hypotetickou linku skutečně naladíme, tak již výše jsem naznačil, že tomu tak rozhodně být nemusí. Mohou fungovat prakticky nezávisle.

Je velmi pravděpodobné, že odvádějí část příjmů, respektive podíly, svým klanovým bossům, to ano. Ale 'ndranghetistická struktura je skutečně velmi pružná a vertikální vztahy panují pouze v rámci klanů, což vychází z přirozených kulturních rysů. Samozřejmě, že některé klany jsou silnější, mocnější, bohatší či početnější než jiné, ale svoji pozici si musí neustále potvrzovat.

Zločinecké klany na Slovensku?

