Vražda novináře. 'Případ má přesah do Česka, řešíme i italskou stopu,' prohlásil policejní prezident

Slovensko požádalo při vyšetřování vraždy sedmadvacetiletého novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky o spolupráci zahraniční partnery. Případ má jistý dosah i do Česka, připustil v úterý slovenský policejní prezident Tibor Gašpar. Slovenský premiér a předseda strany Smer Robert Fico na ni přinesl také milion eur, který vláda nabídla za informace vedoucí k dopadení vraha. Aktualizováno Bratislava 15:13 27. 2. 2018 (Aktualizováno: 15:43 27. 2. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Policisté zatím vyslechli zhruba 20 lidí a zjišťují, na čem novinář pracoval. „Stále pracujeme s nejméně čtyřmi nebo pěti hypotézami, které přicházejí v úvahu. A všechny jsou relevantní a rovnocenné,“ uvedl slovenský premiér Robert Fico.

Na Slovensku zastřelili investigativního novináře i s partnerkou. Motiv mohl souviset s prací Číst článek

„První varianta, na které se pracuje, je ta, zda vražda souvisí s prací daného novináře. Pokud to tak je, tak je to vážný útok na demokracii a svobodu tisku. Chceme vědět, zda to tak je, nebo ne,“ dodal.

„Musíme prověřovat všechny verze, dokud nebudeme moci definitivně vyloučit, že jsou nereálné,“ řekl slovenský policejní prezident Tibor Gašpar.

Stopy podle něj vedou i do Česka. „Případ souvisí a má jistý dosah do České republiky,“ podotkl bez dalších podrobností Gašpar. Slovenskou policii během pondělí také kontaktovaly některé zahraniční bezpečnostní sbory nebo bezpečnostní agentury.

„Proaktivně jsme komunikovali s Českou republikou, komunikujeme také s Itálií. Dostali jsme i nabídku od Europolu z Haagu, kde jsou specializované týmy například pro expertizní činnosti týkající se analýzy mobilních zařízení. Nevěděli jsme totiž, zda náš bezpečnostní ústav dokáže prolomit ochranné prvky těchto zařízení,“ doplnil Gašpar.

Policie hlídá vstup do redakce, kde pracoval Ján Kuciak. pic.twitter.com/FrDRUBmj50 — Filip Horký (@FilipHorky) 27. února 2018

Policisté také zkoumají velké množství obrazových a zvukových záznamů, například záběrů z bezpečnostních kamer. V pátrání po vrahovi se jim snaží pomoct také veřejnost.

Slovenská vláda vypsala odměnu milion eur za informace o vraždě novináře Kuciaka Číst článek

„Na linku, kterou jsme zveřejnili, jsme již přijali 23 hlášení, která jsme prověřovali. Přišla i nějaká hlášení e-mailem,“ poznamenal Gašpar.

Premiér Robert Fico také na úterní tiskovou konferenci přinesl balíčky bankovek v hodnotě jeden milion eur ovázané černými páskami.

Slovenská vláda už v pondělí vypsala odměnu milion eur, v přepočtu přes 25 milionů korun, za informace, které přispějí k dopadení vraha novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky.

Robert Fico prinesl na tiskovku milion eur -odmena za pomoc pri vysetrovani vrazdy J.Kuciaka @CRoPlus @Radiozurnal1 @iROZHLAScz pic.twitter.com/wxRL9NWnsY — Pavlína Nečásková (@PavlnaNeskov) 27. února 2018

Vražda Jána Kuciaka

Novináře Jána Kuciaka označil spisovatel Michal Hvorecký za talent slovenské investigativy. Sedmadvacetiletý reportér se věnoval především kauzám spojeným s vyšetřováním daňových podvodů lidí blízkých vládní straně Smer.

'Talent slovenské investigativní žurnalistiky'. Kdo byl zavražděný novinář Kuciak a o jakých kauzách psal? Číst článek

Často psal také o kontroverzním podnikateli Mariánu Kočnerovi, který je spojován hned s několika spornými kauzami.

Na Kočnera pak podal novinář loni v září trestní oznámení za vyhrožování. Podnikatel mu měl tehdy říct, že bude „hledat špínu“ na jeho nejbližší rodinu, zveřejní ji a dosáhne toho, že Kuciak už nikdy nebude psát.

V neděli Kuciaka a jeho přítelkyni nalezli policisté v jejich domě ve Velké Mači zavražděné. Podle policie motiv pravděpodobně souvisí s jeho prací. Slovenský podnikatel Kočner spojení s touto dvojnásobnou vraždou odmítl. „Je to absolutní hloupost,“ řekl.

Portál Aktuality.sk, pro který Kuciak pracoval, chce co nejdřív zveřejnit poslední práci zavražděného investigativního reportéra. V médiích se spekuluje, že šlo o článek týkající se italské mafie, který měl vést k zavraždění novináře.