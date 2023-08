Slovenská sněmovna se opět nedostala k projednání ‚policejního převratu‘. Nepřišel dostatek poslanců

Slovenská sněmovna nebude jednat o policejní akci z minulého týdne, při které vyšetřovatelé obvinili současné a bývalé pracovníky bezpečnostních služeb včetně ředitelů civilní tajné služby SIS a Národního bezpečnostního úřadu. Stejně jako v pondělí ani v úterý se zahájení mimořádné schůze nezúčastnila potřebná nadpoloviční většina poslanců, a předseda sněmovny Boris Kollár proto schůzi v souladu s jednacím řádem ukončil. Bratislava 12:53 22. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenská sněmovna opět nejednala o policejní akci (ilustrační foto) | Zdroj: Facebook Policie Slovenské republiky

Svolání schůze iniciovali hlavně sociální demokraté (Smer-SD) expremiéra Roberta Fica, který postup vyšetřovatelů zhruba šest týdnů před předčasnými parlamentními volbami označil za policejní převrat. Někteří politici, zejména zástupci bývalé vládní koalice, za to Fica kritizovali.

Smer-SD navrhoval schválení usnesení, podle něhož se v zemi prohloubila ústavní a bezpečnostní krize a které by zároveň vybízelo předsedu úřednické vlády k odvolání policejního prezidenta.

Čaputová postavila mimo službu šéfa tajné služby. Slovenský premiér chce projednat jeho odvolání Číst článek

Konání schůze bojkotovala zejména větší část poslanců bývalé vládní koalice. Naopak, hnutí Jsme rodina předsedy parlamentu Kollára, které po posledních volbách získalo právo navrhovat ředitele SIS, otevření schůze podpořilo.

Ani to ale nestačilo k tomu, aby se schůze konala. Při čtvrtém, posledním pokusu o její zahájení se z celkového počtu 150 poslanců prezentovalo jen 53 zákonodárců. Schůze ve zmíněné záležitosti se tak nemohla konat; nová schůze by mohla být svolána v případě, že o to požádá alespoň 30 poslanců.

Premiér Ľudovít Ódor v pondělí oznámil, že vládě navrhne projednat odvolání šéfa SIS Michala Aláče. Podle zákona ho z funkce na návrh vlády odvolává hlava státu; prezidentka Zuzana Čaputová zatím postavila Aláče mimo službu.

Fico: Pokud bude Smer v budoucí vládě, nepošleme na Ukrajinu ani jeden jediný náboj Číst článek

„Rozpadnutá vládní koalice s výjimkou poslanců za Jsme rodina tuto schůzi zablokovala tím, že se neprezentovala. To nám nemůže bránit říkat to, co bychom říkali během rozpravy. Prezidentka a předseda vlády se postavili na stranu zločinu,“ řekl Fico v reakci na postavení Aláče mimo službu a na ohlášení návrhu na Aláčovo odvolání.

„Fico si chce zachránit svůj vlastní zadek. Vidí, jak jeden za druhým z jeho vlastních nominantů se přiznává k tomu, že byl součástí monstrózního korupčního systému, který Robert Fico nechal vybudovat během svých vlád,“ reagoval na pokus Smeru-SD svolat mimořádnou schůzi sněmovny expremiér Eduard Heger, jehož vládě loni v prosinci parlament vyslovil nedůvěru.

Letos v květnu pak Hegerův kabinet vystřídala úřednická vláda.

Maření vyšetřování

Aláč je spolu se svým předchůdcem Vladimírem Pčolinským a dalšími třemi osobami stíhán pro podezření z maření vyšetřování korupčních a jiných trestných činů.

SIS podle dostupných informací v minulosti vypracovala utajovanou zprávu o podezřeních z manipulací při vyšetřování citlivých kauz. Tuto zprávu, která přispěla k takzvané válce ve slovenských bezpečnostních složkách, současné policejní vedení odmítá.

Šéfy slovenské tajné služby budou stíhat na svobodě. Viní je z maření vyšetřování korupce Číst článek

Elitní jednotka slovenské policie NAKA už předloni prověřovala podezření ze snahy zpochybnit vyšetřování sledované kauzy, která se týká možného zneužívání policie v době, kdy byl Smer-SD u moci.

Stíhání ohledně podezření z maření vyšetřování ale zastavila generální prokuratura a policejní inspekce následně obvinila čtyři vyšetřovatele NAKA, kteří skončili ve vazbě. Bratislavský krajský soud ale posléze tuto čtveřici propustil z vazby a jejich stíhání označil za neopodstatněné.

Slovenský list Sme s odvoláním na policejní dokument napsal, že SIS pod Aláčovým vedením pomáhala na útěku bývalému vyšetřovateli NAKA Jánu Kaľavskému, který je jednou z hlavních postav ve střetu bezpečnostních složek a který požádal o azyl v Bosně a v nejnovější kauze je rovněž obviněn.

Čaputová odmítla, že by došlo k policejnímu převratu. Fico tak označil zásah ve slovenské tajné službě Číst článek

Jeden ze svědků tvrdil, že SIS své partnerské instituci v Bosně sdělila, že Kaľavský je politickou obětí a že jeho stíhání je akt msty za to, že se chtěl postavit proti svým kolegům. Kaľavského v nepřítomnosti letos v červenci soud první instance potrestal sedmiletým vězením za korupci a vynášení informací.

Od posledních voleb z konce února 2020, po kterých Smer-SD odešel do opozice, vyšetřovatelé začali na Slovensku stíhat několik desítek soudců, pracovníků justice, podnikatelů a někdejších vysokých úředníků včetně bývalého vedení policie.

Některé případy už soudy uzavřely potrestáním obžalovaných, několika stíhaných zase spolupracuje s policií. Smer-SD je před nadcházejícími volbami nejpopulárnější stranou v zemi.