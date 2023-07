Hlasování o odvolání Kollára se opět odsouvá, slovenská sněmovna se nesešla v minimálním počtu

Slovenská sněmovna nebude jednat o návrhu odvolat šéfa parlamentu Borise Kollára za to, že před více než deseti lety udeřil svou tehdejší partnerku a letos v červnu řekl, že v zájmu ochrany svého potomka by to udělal znovu. Ve středu dopoledne stejně jako v úterý nebyla ve sněmovně potřebná nadpoloviční většina poslanců, mimořádná schůze tak nemohla začít.

Bratislava 12:36 5. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít