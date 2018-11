Primátoři, starostové a zastupitelé. Slováci v sobotu volí poprvé od politické krize a vraždy Kuciaka

Hlasování začalo v 7.00, jedna z vesnic na severu země ale využila možnost otevřít volební místnost o hodinu dříve. Státní komise pro volby uvedla, že podle dostupných informací při zahájení hlasování nevznikly žádné problémy.

Poslední týdny se po celém Slovensku vedla mobilizační kampaň. Neziskové organizace, iniciativy, umělci a aktivisté se lidi snažili přesvědčit, aby vůbec k volbám přišli. A v tomto ohledu je nabádal i prezident Andrej Kiska. „Budeme volit primátorky a primátory, starostky a starosty, poslankyně a poslance, kteří každoročně budou rozhodovat o 4,5 miliardy eur z veřejných zdrojů.“

Andrej Kiska už odvolil v rodném Popradě. Hlas odevzdal také premiér Peter Pellegrini v Bánské Bystrici.

Voleb se může zúčastnit více než 4,4 milionu oprávněných voličů, kromě občanů Slovenska i cizinci s trvalým pobytem na Slovensku. V roce 2014 účast v komunálních volbách dosáhla 48,3 procenta.

Před čtyřmi lety nejvíce křesel šéfů radnic získali nezávislí kandidáti a z politických stran Směr-sociální demokracie (Směr-SD), která je nesilnější stranou tříčlenné koalice premiéra Petera Pellegriniho.

Směr-SD se v posledních letech potýká s poklesem popularity a jeho předseda Robert Fico počátkem roku rezignoval na post premiéra v zájmu řešení politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky.

Na tyto události poukázal během týdne i prezident Andrej Kiska. „Sobotní volby však v sobě ponesou určitou jedinečnost. Pomalu končící rok 2018 byl pro Slovensko náročný. Hodně se mluvilo o tom, co nefunguje, o tom, co tu nechceme, o tom, co je špatné. A v sobotu budeme mít poprvé od událostí, které otřásly naší společností, příležitost vybrat si ve volbách, co skutečně tady chceme,“ řekl.

V řadě hlavně větších měst se před dnešními volbami spojily strany pravého středu. Tuto spolupráci si vyzkoušely již v loňských krajských volbách, po kterých vytlačily Směr-SD z vedení několika krajů.

Souboj v Bratislavě

Tradičně největší pozornost v obecních volbách na Slovensku poutá souboj kandidátů v největších městech. V Bratislavě patří podle dřívějších průzkumů veřejného mínění k favoritům na zvolení primátorem hned čtveřice kandidátů, mezi nimi umělec, aktivista a architekt Matúš Vallo, dále bývalý šéf televize Markíza i Rozhlasu a televize Slovenska Václav Mika, úřadující primátor Ivo Nesrovnal a a starosta jedné z bratislavských městských částí Ján Mrva.

Právě Nesrovnala si lidé nejčastěji spojují s vládní garniturou, nepřímo ho také podpořil expremiér a lídr strany Směr-SD Robert Fico.

Pro komunální volby na Slovensku, podobně jako již pro parlamentní volby konané v roce 2016, platí zákaz zveřejňování výsledků sondáží dva týdny před hlasováním i v samotný den voleb.

Na rozdíl od České republiky jsou na Slovensku primátoři a starostové voleni přímo. Úspěšným v jednokolové volbě bude kandidát, který získá nejvíce hlasů. Většinový volební systém platí i pro volbu poslanců městských a obecních zastupitelstev.