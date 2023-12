Vyšší daně pro banky, méně pracovního volna i peněz pro média. Ficova vláda představila úsporný balíček

Slovenská vláda představila balíček pro konsolidaci veřejných financí. Ušetřit by měl až 1,5 miliardy eur, tedy přes 36 miliard korun. Vyšší daně zaplatí banky a nadnárodní firmy, v kalendáři ubyde jeden den pracovního volna a méně peněz dostane i veřejnoprávní televize a rozhlas. Premiér Robert Fico chce ozdravit veřejné finance na nejnižší možnou míru, kterou vyžaduje Evropská unie. Od stálého zpravodaje Bratislava 18:44 5. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Fico zopakoval svůj trvající postoj, že slovenské finance jsou v katastrofálním stavu | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

Opatření je celkem 18, dotknou se čtyř ministerstev. Nejvíce peněz má do státní kasy přinést bankovní daň, konkrétně až 336 milionů eur. Sazba bude prozatím 30 procent, v budoucích letech se bude snižovat. Zvýší se zdravotní odvody, lidé budou víc odvádět i na důchodovém pojištění přímo pojišťovnám.

Pro příští rok bude také zachovaná už platná solidární dani namířená na nadměrné zisky rafinerie Slovnaft, která těží z levné ruské ropy.

Patnáctiprocentní taxa dopadne asi na pět tisíc globálních firem s vysokými zisky. Sníží se výdaje ministerstev a valorizace platů ve státní správě bude nulová. Cílem těch opatření má být deficit ve výšce šesti procent HDP.

Premiér Fico zopakoval svůj trvající postoj, že slovenské finance jsou v katastrofálním stavu, že jsou rozvrácené, ale že nebude ozdravovat na úkor snížení sociálního standardu. Vláda tedy škrtá, ale chystá zároveň velké výdaje.

Fico ubezpečil, že vládní priority zůstávají nezměněné. Důchodci dostanou příští rok 13. důchod, připravená je pomoc se splácením hypoték. Celkem budou vládní plány stát asi miliardu eur. Také v lednu vznikne nové ministerstvo sportu a cestovního ruchu.

Opozice si stěžuje, že přípravy balíčku i celého rozpočtu vláda nekomunikuje, že o něm opozice moc neví, že spíš musí pátrat. Progresivní Slovensko tvrdí, že kroky vlády jdou na úkor budoucích generací a že s tímto návrhem Slovensko spíš projí budoucí důchody.

Méně poplatků, více reklam

Před půl rokem byli na Slovensku také zrušené koncesionářské poplatky. Politici teď tedy výrazně škrtají peníze pro veřejnoprávní RTVS, která bude chudší asi o 50 milionů eur, což představuje o něco méně než třetinu rozpočtu.

Předchozí vlády během letoška prosadily, že veřejnoprávní RTVS nebudou financovat občané, ale stát příspěvkem, a to ve výši 17 setin procenta HDP. Vláda Roberta Fica nyní navrhuje snížení na 12 setin.

Část poslanců tu sumu původně chtěla zakotvit do ústavy, aby právě politici nemohli částku jednoduše měnit a vytvářet tak na RTVS tlak a omezovat její činnost.

To se ale nepodařilo. Ministr financí Ladislav Kamenický oznámil, že do budoucna prý RTVS ztrátu vykompenzují, a to tím, že jí povolí vysílat více reklamy. RTVS pravděpodobně také čeká rozdělení na televizi a rozhlas a obecně se do hledáčku koaličních politiků dostává stále více.

Několik novinářek už bylo informovaných, že s nimi politici mluvit jednoduše nebudou, protože jejich dotazy považují za aktivistické.

‚Svátků je moc‘

Jedním z dalších opatření je zrušení pracovního volna ve státní svátek. To se týká prvního září, tedy dne Ústavy Slovenské republiky, které sice zůstane svátkem, ale už nebude pracovní volno.

To, že lidé půjdou do práce, má v jednom roce přinést v přepočtu tři miliardy korun, tedy alespoň v roce, kdy svátek vychází na pracovní den.

Toto opatření navrhovala i předchozí úřednická vláda Ľudovíta Ódora. Většinu ostatních předpřipravených řešení ale Fico smetl ze stolu.

Na Slovensku se často mluví o tom, že svátků je příliš. Například 28. říjen se jako státní svátek slaví teprve několik let. Lidé při něm ale také chodí do práce právě proto, aby to neoslabovalo ekonomiku.