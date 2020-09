Matovič vulgárně kritizoval chování Slováků během epidemie. ‚Třetina lidí se*e na pravidla,‘ uvedl

Slovensko ve čtvrtek třetí den v řadě zaznamenalo rekord potvrzených nových případů koronavirové nákazy. Podle premiéra Igora Matoviče přibylo 419 infikovaných, poprvé tak v zemi s téměř 5,5 milionu obyvatel denní hlášený přírůstek přesáhl hranici 400 nakažených. Slovenský premiér na páteční tiskové konferenci sáhl k vulgaritám, když se rozčiloval nad chováním části slovenských obyvatel ve vztahu k protiepidemickým opatřením. Bratislava 21:54 25. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský premiér Igor Matovič | Zdroj: Úřad vlády ČR

„Většina lidí si uvědomuje, že situace je vážná. Ale asi třetina lidí s prominutím se*e na pravidla. A na toto mají doplácet poctiví lidé, kteří jsou opravdu ohrožení na životě?“ rozčílil se Matovič.

„Vidíme dramatický nárůst počtu nemocných lidí nad 65 let. Tito lidé mají pravděpodobnost, že zemřou, stokrát větší, než mladý zasr*n na ulici, který si řekne, že covid, to je chřipečka, to je nějaký soplík. Že to je výmysl nějakých židoještěrů nebo iluminátů z Ameriky. To nedokážeme mít zodpovědnost vůči naším babičkám a dědečkům?“ pokračoval slovenský premiér.

Premiérův emotivní projev si poslechněte na videu od 10. minuty.

Odpoledne po jednání vládní pandemické komise Matovič řekl, že v pondělí bude ústřední krizový štáb rozhodovat o výrazném omezení počtu lidí na hromadných akcích.

„Nerozvážnost, lehkovážnost a egoismus zvítězily. Neustálé útoky, zpochybňování nebezpečnosti covidu, teatrální ignorování opatření, vysmívání se těm, kdo je dodržují, přinesly své výsledky. Výsledky ‚boje za svobodu‘, který nyní svobodu vezme všem,“ napsal Matovič na sociální síti.

Zpřísněná opatření

Pandemická komise podle Matoviče navrhla snížení nejvyššího počtu lidí na hromadných akcích, a to na sto v interiérech a 200 v exteriérech, což by znamenalo pětinu oproti současnosti. Akce, kde lidé nemohou sedět, by se nemohly konat vůbec. Svateb by se mohlo zúčastnit maximálně 30 osob. Zmíněné snížení počtu účastníků hromadných akcí s platností od začátku října pandemická komise navrhovala již před dvěma týdny, Matovič ale tehdy prosadil zachování současných omezení. Nyní premiér řekl, že za větší volnost bojovat již nehodlá.

„Čeká nás těžká doba. I když dnes přijmeme opatření, jejich dopad budeme vidět možná za deset až 14 dní,“ řekl v pátek Matovič.

Například proti nošení roušek, které je na Slovensku povinné v budovách, vystupuje z parlamentních formací hlavně opoziční krajně pravicová strana Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko. Média v srpnu ale upozornila, že sám Matovič neměl na svatební hostině svého stranického kolegy roušku. Matovič v pátek řekl, že na zmíněné akci selhal. Právě svatby patří podle hygieniků k rizikovým akcím.

Slovenští policisté v pátek na hraničních přechodech zahájili předem ohlášené náhodné kontroly dodržování nařízení hygieniků. Cestující, kteří se vracejí z takzvaných rizikových zemí Evropské unie, musejí předložit negativní výsledek testu na koronavirus, nebo se registrovat a nastoupit do karantény. Minulý týden Bratislava zařadila mezi rizikové státy kvůli šíření koronaviru i Českou republiku.