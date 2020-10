Slovensko kvůli šíření nákazy koronavirem omezí volný pohyb lidí. Trvat bude až tři týdny

Slovensko kvůli šíření koronaviru od soboty 24. října do neděle 1. listopadu výrazně omezí volný pohyb lidí, až na výjimky prakticky zavede zákaz vycházení. Oznámil to premiér Igor Matovič, podle kterého bude zákaz následně prodloužen o dva týdny, ale se změněnými podmínkami. Bratislava 21:06 22. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Igora Matoviče bude opatření 1. listopadu prodlouženo za změněných podmínek | Zdroj: Reuters

Cílem zmíněných opatření je omezit pohyb lidí a odhalit ohniska nákazy. Podle Matoviče přírůstky potvrzených případů infikovaných rostou na Slovensku rychleji než v Česku, které rovněž zavedlo několika nových karanténních omezení.

„Očekáváme, že po dvou plošných testováních se nám podaří vývoj zvrátit,“ řekl Matovič v reakci na nyní stoupající počty nakažených na Slovensku. Stát také zvažuje, že by velkým zaměstnavatelům proplácel náklady na pravidelné testy pracovníků.

Na většině slovenského území budou moci příští týden i bez negativního výsledku testu na koronavirus obyvatelé jezdit například do zaměstnání, na samotné testování, do přírody v okresu svého bydliště, dále do obchodů s potravinami, lékáren či k lékaři nebo do banky. Volný pohyb nebude omezen mezi 1.00 až 5.00.

Ještě přísnější pravidla budou platit pro čtyři nejpostiženější regiony na severu a východě země, kde v pátek začne úvodní fáze plošného testování obyvatel Slovenska na koronavirus. Otestování se pak v příštích dvou týdnech uskuteční po celé zemi.

Po prvním kole celostátního testování lidí na koronavirus budou moci některé ze zmíněných výjimek včetně cesty do zaměstnaní využívat pouze lidé, kteří se prokážou negativním výsledkem testu. Tato přísnější pravidla budou již v prvním týdnu zákazu vycházení platit ve zmíněných čtyř okresech, které jsou nejvíce zasaženy koronavirovou krizí. Vláda tak chce přimět lidi, aby využili připravovaného plošného testování nebo se sami nechali otestovat.

Omezení škol

Od příštího pondělí na čtyři týdny přejdou na distanční výuku také žáci druhého stupně základních škol. Již v současnosti se tímto způsobem učí středoškoláci či studenti vysokých škol. Mateřské školy a školy pro žáky prvního stupně zůstanou v provozu.

Ministr zdravotnictví Marek Krajčí řekl, že se v zemi zvyšuje počet hospitalizovaných s covidem-19 a že tyto počty budou dál stoupat. Již za necelé tři týdny by situace ve slovenských nemocnicích, které se dlouhodobě potýkají s nedostatkem personálu, mohla být podle něj dramatická.

Krajčí také uvedl, že nyní na Slovensku denně umírá 18 lidí s onemocněním covid-19. Slovensko dosud hlásilo celkově 115 obětí pandemie, mezi ně zařazuje ty pacienty, kteří podlehli plicní formě covidu-19.

