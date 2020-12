Na Slovensku přibývá počet nakažených. Pandemická komise doporučila další zákaz vycházení

Slovensko za čtvrtek zaznamenalo jeden z největších přírůstků nových případů infekce koronavirem od propuknutí pandemie nemoci covid-19. Pandemická komise vlády podle ministra zdravotnictví Marka Krajčího navrhla kabinetu co nejdříve znovu výrazně omezit volný pohyb lidí. Právě v pátek přitom vstoupilo v platnost první opatření z dříve ohlášeného nového balíčku omezení, který odborníci označili za nedostatečný. Bratislava 19:35 11. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Počty nových případů koronaviru na Slovensku po předchozím poklesu stoupají v posledních zhruba třech týdnech | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

Laboratoře ve čtvrtek potvrdily na pětimilionovém Slovensku nových 2166 infikovaných. Dalších 3023 nakažených odhalily méně přesné antigenní testy, které země začala hromadně používat na podzim, kdy se na Slovensku také konalo plošné otestování obyvatel.

„Situace na Slovensku je velmi vážná. Jsme svědky řetězového šíření infekce, které má známky nekontrolovaného šíření,“ řekl Krajčí. Dodal, že v přepočtu na obyvatele má Slovensko oproti svým sousedům ještě stále nejnižší přírůstek nakažených.

Pandemická komise, která je poradním orgánem vlády, doporučila opětovné zavedení faktického zákazu vycházení s výjimkami, jako například na cestu do práce, do školy, pobyt v přírodě či na nákup do nejbližší prodejny. Podobné výrazné omezení platilo před zmíněným plošným otestováním obyvatel, které se uskutečnilo na přelomu října a listopadu.

„Přichází doba, kdy musíme zasáhnout. Čím později lockdown zavedeme, tím déle musí trvat, abychom mohli opatření uvolnit,“ řekl Krajčí.

Počty nových případů koronaviru na Slovensku po předchozím poklesu stoupají v posledních zhruba třech týdnech. Úřady v reakci rozšířily karanténní omezení, na jejichž základě restaurace nesmí nově podávat jídlo nejen ve svých vnitřních prostorech, ale ani na terasách. Výdej stravy přes okénko zůstal povolen.

Od příštího týdne zase budou ubytování v hotelech a návštěva lyžařských středisek podmíněné negativním testem. Ještě před Vánocemi budou muset uzavřít prodejny s výjimkou obchodů s nabídkou základních potřeb a prodlouženy budou školní vánoční prázdniny.

Několik slovenských odborníků včetně epidemiologů označilo nová opatření v médiích za nedostatečná. Navíc prý přicházejí pozdě a před Vánocemi nepomohou zvrátit šíření koronaviru.

Na Slovensku od konce listopadu také stoupá počet hospitalizovaných pacientů s covidem-19. Na plicní formu tohoto onemocnění zemřelo v pětimilionové zemi dosud 1122 lidí.