Slovenští poslanci schválili novelu zvýhodňující očkované. Při zhoršené situaci se vyhnou opatřením

Parlament Slovenské republiky v neděli schválil zvýhodnění lidí naočkovaných proti covidu-19. Ze 133 přítomných poslanců se pro zákon vyslovilo 77. Slováci s plnou vakcínou se tak v případě zhoršení pandemické situace vyhnou hygienickým opatřením. Poslanci také schválili, že při zhoršené epidemické situaci budou bezplatné antigenní testy v práci a ve školách. Výjimky z opatření by měla být platná také pro pendlery. Bratislava 10:43 25. července 2021

Poslanci o novele debatovali od pátku a lidé proti chystaným opatřením protestovali před budovou parlamentu.

V sobotu vládní koalice dospěla ke kompromisu, když se dohodla, že při zhoršení epidemické situace se budou moci neočkovaní testovat zdarma.

Novela umožňuje regionálnímu úřadu veřejného zdravotnictví nařídit při ohrožení veřejného zdraví dočasně podmíněný vstup na hromadné akce. Lidé se budou prokazovat potvrzením o očkování proti covidu-19, negativním testem či potvrzením o prodělání nemoci.

Výhody budou ale menší, než chtěl původně ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský, informoval server aktuality.sk. Novelu musí podepsat prezidentka Zuzana Čaputová a platit začne po zveřejnění ve Sbírce zákonů.

Dohodu ve vládní koalici blokovaly původně spory o platbu testů. Podle serveru aktuality.sk nakonec ustoupily výhradám strany Jsme rodina strany Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO), Svoboda a solidarita (SaS) a Za lidi.

Zavedené výhody

Očkovaní budou mít volný přístup do obchodů, restaurací i na sportoviště a kulturní akce i v případě zpřísnění epidemických opatření.

Neočkovaní se budou muset nechat při vstupu do škol nebo do práce otestovat minimálně antigenním testem, který bude zdarma. Testy budou pro neočkované podmínkou i při vstupu na kulturní nebo sportovní akce i do obchodů s výjimkou potravin, drogerií a lékáren. V těchto případech si ale budou muset antigenní test v hodnotě pěti eur (128 korun) platit.

Lengvarský původně navrhoval, aby neočkovaní měli měsíčně k dispozici dva testy PCR zdarma a antigenní za symbolických pět eur bez ohledu na to, kam budou vstupovat.