Matovič jako ‚lobbista‘ Sputniku v Evropě. Aféra ruské vakcíny na Slovensku nekončí, OĽaNO se propadá

Po odchodu expremiéra Igora Matoviče a nástupu vlády v čele s Eduardem Hegerem by se mohlo zdát, že je krize vyvolaná Matovičovým tajným nákupem ruské vakcíny Sputnik V zažehnaná. Ke klidu má ale slovenská politická scéna stále daleko. Expremiér pokračuje v boji za očkování ruským preparátem a s tím sílí i kritika jeho osoby. Podle politologa Grigorije Mesežnikova je ale Matovič ve vleku událostí a aféra už dopadá i na jeho stranu OĽaNO. Analýza Bratislava 6:36 14. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský premiér Igor Matovič | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Je to už měsíc a půl, co tehdejší slovenský premiér a šéf strany Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič osobně vítal zásilku 200 tisíc vakcín Sputnik V na košickém letišti. Rozpoutal tím hlubokou vládní krizi, která po týdnech dohadů skončila jeho odchodem z čela kabinetu. Bouřlivé dění kolem Sputniku V ale na Slovensku dál přetrvává, a s tím sílí i odpor vůči Matovičovi, který v boji za používání ruské vakcíny pokračuje i coby expremiér a současný ministr financí.

Proti jeho ostrým výrokům a některým rozhodnutím, která zcela neodpovídají jeho nové roli ministra, se už postavila celá řada odborníků, politiků včetně prezidentky Zuzany Čaputové a nově také bývalí diplomaté. Podle jejich společného stanoviska Matovič bezprecedentně ponížil slovenskou diplomacii a poškodil obraz země, když minulý týden obešel ministerstvo zahraničí a odcestoval do Moskvy a Budapešti jednat o Sputniku V na vlastní pěst.

Jeho kontroverzní zahraniční cesty následovaly po zveřejnění závěrů slovenského Státního ústavu pro kontrolu léčiv (ŠÚKL), který minulý týden upozornil na různou jakost jednotlivých šarží Sputniku V, ale také na nedostatečné informace z ruské strany. Kvůli tomu také slovenský regulátor zatím nepřišel s konečným stanoviskem, zda je, či není možné používání ruské vakcíny doporučit.

„Kritikům“ Sputniku Matovič následně vzkázal: „Gratuluju, idioti. Vzali jste si zdraví milionu lidí na Slovensku jako rukojmí. Bouchněte si šampaňské.“ A odletěl urovnat rozhořčení Moskvy, která po závěrech slovenského regulátora požadovala březnovou dodávku vakcín vrátit.

„Po výměně mezi Hegerem a Matovičem se podařilo politickou krizi zažehnat, kauza Sputnik ale pokračuje. Igor Matovič se stal zpočátku zřejmě nevědomým aktérem hybridní operace Ruska, a protože se kauza neuzavřela, jak si představoval, stále cítí vnitřní motivaci to řešit i z pozice ministra financí. Tím ale způsobuje ještě větší škody,“ říká pro iROZHLAS.cz ředitel slovenského Institutu pro veřejné otázky Grigorij Mesežnikov.

Kvůli nezkušenosti a „neznalosti terénu“ se tak Igor Matovič stal zřejmě „nejprominentnějším lobbistou ruské vakcíny v Evropě“, dodává slovenský politolog. Kauza nepomáhá jeho hnutí OĽaNO, ani samotnému Slovensku. Podle Mesežnikova totiž aféra kolem ruské vakcíny ještě může ohrozit stabilitu vládní koalice.

Slovenský expremiér a ministr financí Matovič je v Moskvě kvůli Sputniku V. Bratislava dosud nerozhodla, zda bude ruskou vakcínou očkovat. Slovenský ústav pro kontrolu léčiv uvedl, že není prokázaná srovnatelnost a konzistentnost různých šarží vyrobených na různých místech. https://t.co/VkP8cNBK2a pic.twitter.com/rnZwkdjPo8 — Ivana Milenkovičová (@IMilenkovicova) April 8, 2021

Matovič na ruské straně

Po čtvrteční návštěvě Moskvy se Matovič zastal ruského výrobce vakcíny také během následné tiskové konference. Uvedl, že chápe rozčarování Moskvy, které vyvolaly předchozí kroky slovenského Státního úřadu pro kontrolu léčiv.

Podle Ruského fondu přímých investic (RDIF), který se vakcíně stará v zahraničí o marketing, totiž Slovensko porušilo smluvní podmínky, když nechalo dodaný Sputnik V otestovat mimo síť laboratoří Evropské unie. Ty sice lékový úřad požádal o spolupráci, kvůli jejich vytíženosti ale testy nakonec proběhly v akreditované laboratoři Biomedicínského centra Slovenské akademie věd.

Slovenský regulátor se však brání tím, že ho na možné porušení podmínek nikdo neupozornil. Obsah tajné dohody uzavřené mezi Matovičem a ruskou stranou totiž nikdy nebyl zveřejněn.

Během rozhovorů v Moskvě, kde se slovenský expremiér setkal se šéfem RDIF Kirillem Dmitrijevem, se podle Matoviče podařilo vyjednat, aby Slovensko o Sputnik V nepřišlo. Jeho cesty do Ruska a následně také Maďarska nicméně vyvolaly velkou vlnu kritiky. Některá slovenská média například uvedla, že se Matovič stále cítí být premiérem, a s tím do velké míry souhlasí i Mesežnikov.

„Myslím, že se Matovič zatím mentálně neodpoutal od skutečnosti, že byl předsedou vlády, a tento svůj reflex dál používá,“ míní ředitel slovenského Institutu pro veřejné otázky. Vzhledem k „dobíhající“ kauze kolem Sputniku je to do určité míry pochopitelné, podle odborníka je otázkou ale především to, jestli Matovič bude překračovat pravomoci ministra financí i poté, co kauza Sputnik odezní.

Na konec aféry to ale zatím nevypadá. S žádostí o pomoc při testování ruské vakcíny se Matovič obrátil na Maďarsko, které je zatím jedinou unijní zemí očkující Sputnikem. Během jednání v Budapešti šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó přislíbil, že jeho země Slovensku pomůže a poskytne mu mezinárodně akreditovanou laboratoř, kde bude možné Sputnik otestovat. Řešení, se kterým přišel slovenský expremiér, ale může aféru kolem Sputniku ještě víc rozproudit.

„Reakce veřejnosti a občanské společnosti byla tak silná, že to, co Matovič navrhuje, bude těžko udržitelné. Neumím si představit, co nastane po certifikaci vakcíny v Maďarsku. Pokud národní regulátor země, kde se demokratické principy striktně nedodržují a kde bylo podle mediálních zpráv umožněno používání Sputniku na nátlak Viktora Orbána, dojde k odlišným závěrům než ten slovenský, bude kauza dál intenzivně pokračovat,“ upozorňuje Mesežnikov.

Najnovší prieskum: OĽANO opäť klesli preferencie, do parlamentu by sa dostala aj nová strana https://t.co/7j5twhkqUk @tvnovinysk pic.twitter.com/SFhrJiwkoA — Richard Balázs (@balazsrichard) April 11, 2021

OĽaNO se dál propadá

Tajný nákup ruské vakcíny a následné jednání Igora Matoviče dopadá především na jeho stranu, která podle slovenského deníku SME zaznamenala další propad voličských preferencí.

Ukazuje to nejnovější průzkum agentury Focus, podle kterého se nejsilnější vládní strana posunula až na čtvrté místo, a předběhl ji dokonce i Smer Roberta Fica, který po dlouholetém vládnutí loni skončil v opozici. Pokles zaznamenaly i další dvě vládní strany – Svoboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka, který vystupuje jako nejvýraznější kritik Matoviče, i strana Za ľudí. Jediným koaličním partnerem, který naopak posílil, se stalo hnutí Sme Rodina předsedy parlamentu Borise Kollára.

„Nespokojenost s touto vládou trhá všechny rekordy. A nenávist, kterou vůči sobě premiér vyvolal, je bezprecedentní. Lidé už skutečně začínají vzpomínat na vládu Roberta Fica jako na období stability. Nebylo to sice nic příjemného, ale určitě lepšího než toto,“ uvedl koncem března ve vysílání Českého rozhlasu Plus sociolog Michal Vašečka, který je programovým ředitelem Bratislava Policy Institute.

S tím nesouhlasí Mesežnikov, podle kterého na Ficovu vládu lidé na Slovensku nevzpomínají v dobrém, určitá nostalgie tak zůstává jen v okruhu tvrdého jádra voličů Smeru. Jak navíc poukazuje slovenský politolog, k poklesu podpory OĽaNO začalo docházet už během uplynulých měsíců, v podstatě od loňských voleb, ve kterých strana s 25 procenty hlasů zvítězila.

„Ve volbách získali podporu od sympatizantů jiných stran, kteří cítili reálnou šanci, že OĽaNO zvítězí nad stranou Smer. Oněch 25 procent hlasů ale nemohli udržet. S pandemií začala podpora klesat, k tomu se přidaly konflikty uvnitř vládní koalice a Matovičův konfrontační styl politiky. Víc než kauza Sputnik tak k poklesu vedlo všechno to, co aféře předcházelo. Kauza ale straně OĽaNO komplikuje možnost voliče získat zpět, zejména prozápadní voliče současná situace netěší a straně to určitě nepomáhá,“ míní Mesežnikov.

Prezidentka Zuzana Čaputová prišla do Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na stretnutie s riaditeľkou Zuzanou Baťovou. Na návštevu prichádza po tom, čo inštitúciu kritizoval Igor Matovič pre vakcínu Sputnik V. https://t.co/w5LbglPJee @dennikN pic.twitter.com/Y1XmoEWCqC — Richard Balázs (@balazsrichard) April 12, 2021

Jakou má Sputnik podporu?

Kauza kolem ruské vakcíny tak dál hýbe slovenskou politikou i veřejností.

Kromě Čaputové a dalších politiků se na stranu odborníků ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Biomedicínského centra Slovenské akademie věd postavila i veřejná petice, kterou podepsalo přes 21 tisíc lidí. Její iniciátoři vyzývají předsedu vlády Hegera k veřejnému odsouzení a prošetření „nenávistných projevů“ vůči expertům, kteří „jen dělají svou práci, kvůli veřejným vyjádřením politiků ale dostávají nebezpečné výhrůžky adresované jim a jejich rodinám“.

Navzdory sílící kritice a rozhořčení části slovenské veřejnosti ale Matovič v boji za ruský Sputnik dál vytrvává.

Mesežnikov připomíná, že v době začínajícího pošilhávání slovenské vlády po ruské vakcíně byla zimní vlna koronaviru na vrcholu, nemocnice byly plné a v přepočtu na obyvatele bylo Slovensko zemí s největším počtem obětí na světě. Stejně jako ostatní státy EU řešila i Bratislava problém s nedostatkem vakcín, Matovič se proto rozhodl obrátit se k ruské vakcíně, doplatil ale na „neznalost terénu“.

„Je to navíc člověk, který nemá představu o ruské zahraniční politice. Nikdy se nechoval jako proruský politik a nebyl Rusku nijak nakloněný – jeho vláda vždy zaujímala prozápadní stanoviska, ať už šlo o NATO, EU, (vězněného kritika Kremlu Alexeje) Navalného nebo Ukrajinu. Matovič nechápe, že pro Rusko může být vakcína nástrojem hybridní taktiky. Teď se o tom přesvědčil,“ upozorňuje odborník pro iROZHLAS.cz.

Samotný šéf strany OĽaNO svou horlivost vysvětluje silnou podporou ruské vakcíny mezi Slováky a tvrdí, že pokud by bylo používání neregistrovaného Sputniku umožněno, bylo by možné naočkovat o 40 procent víc lidí.

Průzkum agentury Focus ze začátku března přitom skutečně naznačuje, že vakcína Sputnik má mezi Slováky téměř stejnou podporu jako látka od americko-německé spolupráce firem Pfizer/BioNTech. Z šetření vyplývá, že očkování Pfizerem je „přijatelné“ pro 55 procent Slováků, v případě Sputniku to je 53 procent.

Podle Mesežnikova ale Matovič a lidé kolem něj průzkumy účelově interpretují ve prospěch ruské vakcíny. Expremiér totiž tvrdí, že mnozí Slováci odmítají všechny vakcíny kromě Sputniku a že podle průzkumů jde až o půl milionu lidí. Takové závěry jsou ale zkreslené, varuje politolog a poukazuje na analýzu ve slovenském Deníku N.

Ten na základě rozboru průzkumů veřejného mínění upozorňuje, že reálný počet Slováků, kteří by se nechali očkovat pouze Sputnikem i bez jeho dřívější registrace Evropskou lékovou agenturou, se ve skutečnosti pohybuje kolem pouhých 53 tisíc. „To je jedno procento Slováků. Z dat tedy vyplývá, že většina lidí, kteří považují Sputnik za dobrou vakcínu, se kladně staví i k ostatním preparátům, jako je Pfizer nebo Moderna,“ vysvětluje Mesežnikov.

Odborník zmiňuje i některé konspirátorské verze událostí, kterými se někteří autoři na Slovensku snaží Matovičův pokračující boj za Sputniku vysvětlit – v Moskvě si ho získali na svou stranu a nyní ho vydírají. Těmto představám Mesežnikov nepřikládá větší váhu, vysvětlením tak podle něj zůstává hlavně expremiérova nezkušenost a zbrklost.

„Matovič doufal, že dosáhne určitého respektu za to, jak rychle vakcíny zajistil, a tím to celé skončí. Začne se očkovat a on bude vyzdvihován jako velký hrdina, k tomu ale nedošlo, protože si neuvědomil, co všechno je k tomu potřeba včetně schválení ze strany národního regulátora. Teď už je ve vleku událostí a nemůže ho jen tak opustit, protože mu pak kritici omlátí o hlavu, kolik to stálo. Ani jedna z možností, jak se ze situace dostat, ale pro Matoviče není dobrá,“ uzavírá slovenský politolog.