‚Pavel převálcoval Babiše‘. Slovenské deníky informují o prezidentské volbě na titulních stranách

Zvolení Petra Pavla novým českým prezidentem v rozhodujícím kole přímé volby zaznamenaly v pondělí slovenské deníky na svých titulních stránkách. Tisk obsáhle informuje nejen o výsledcích hlasovaní, které označil za přesvědčivé vítězství Pavla, ale také o samotné osobě příštího prezidenta Česka. Komentuje rovněž působení stávající hlavy státu Miloše Zemana či jeho předchůdce v úřadu Václava Klause. Bratislava 10:30 30. ledna 2023

„Pavel po jasném vítězství míří na Hrad,“ napsal list Pravda. Dodal, že poražený v prezidentské volbě Andrej Babiš sice nedokázal přesvědčit polovinu národa, aby ho volila, ale stále má tak obrovské množství příznivců, aby dokázal vyhrát parlamentní volby.

Volby očima komentátorů: rekordní výsledek, klíčová spolupráce, odporná kampaň i politika jako divadlo

„Zvolení Petra Pavla novým českým prezidentem znamená velký milník v budování občanské společnosti u našich západních sousedů. Pražskému hradu dlouhá léta šéfovali dva vysloužilí politici, Václav Klaus a Miloš Zeman, kterým jejich ego čas od času přerostlo přes hlavu,“ uvedly Hospodárske noviny.

List Denník N otiskl na titulní stránce fotku Pavla a nadpis „Lži neuspěly“. V podrobném zpravodajství o volbách také napsal, že Babišova kampaň strachu nezabrala a že hlasování bylo referendem o Babišovi.

„Pavel převálcoval Babiše. Nový český prezident má od voličů nejsilnější mandát, silnější než Zeman,“ píše na titulní stránce deník Sme. Volby podle něj potvrdily, že existuje kritická masa lidí, která slyší na slušnost a která odmítá všechno, co Babiš v politice představuje.

List také napsal, že současný prezident Zeman za posledních deset let změnil český prezidentský úřadu tak, že mnozí měli pocit, že horší s důstojností úřadu to už být nemůže; při kandidátovi Babišovi ale většina voličů pochopila, že to může být i horší.