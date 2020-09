Rekordní počty nakažených hlásí také Slovensko. Testy potvrdily 225 nemocných covidem-19

Slovensko v pátek zaznamenalo druhý den v řadě rekordní přírůstek nových případů nákazy koronavirem. Testy potvrdily dalších 226 infikovaných, ve čtvrtek bylo nakažených 137. Informovalo o tom v sobotu slovenské ministerstvo zdravotnictví. Celkový počet úmrtí s nemocí covid-19 je stále 37. Bratislava 14:37 5. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pětimilionové Slovensko má v sobotu 1692 aktivních případů nákazy (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Vyšší počty pozitivních případů nebudou neobvyklé ani v následujícím období - s návratem dětí do škol a školek po prázdninách a s návratem dospělých do zaměstnání po dovolených se přirozeně zvyšuje mobilita lidí. Tím roste i riziko šíření onemocnění covid-19,“ uvedl v komentáři úřad hlavního slovenského hygienika.

Z jeho vyjádření také vyplývá, že zmíněné množství nových pozitivních případů za pátek se čekalo i s ohledem na vysoký počet téměř 6000 provedených testů.

Pětimilionové Slovensko má v současnosti 1692 aktivních případů nákazy, tedy nejvíce od propuknutí pandemie v zemi letos v březnu. V nemocnicích bylo k pátku hospitalizováno 73 pacientů s covidem-19, sedm z nich museli lékaři napojit na umělou plicní ventilaci.

Slovenská pandemická komise po nárůstu počtu infikovaných v pátek doporučila úřadům omezit konání hromadných akcí a zakázat podávání alkoholu v noci v rizikových regionech, mezi které se řadí Bratislava a některé okresy na západním, severním a východním Slovensku.

Slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí po zmíněném jednání pandemické komise rovněž řekl, že Bratislava zváží zařazení Česka a Rakouska mezi rizikové země z hlediska koronaviru. To by znamenalo, že lidé po příjezdu z těchto zemí na Slovensko by museli až na výjimky nastoupit do karantény a podstoupit test na koronavirus

V pátek laboratoře v Česku potvrdily nákazu koronavirem u 798 lidí, což je nejvíc za jeden den od začátku epidemie. Počty nakažených výrazně rostou od 1. září, dosavadní maximum bylo tento týden překonáno počtvrté za sebou.