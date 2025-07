Slovensko nebude hlasovacím automatem Bruselu jen proto, že si to přeje Fiala, říká místopředseda Směru

Slovensko nebude hlasovacím automatem Bruselu jen proto, že si to přeje český premiér, uvedl v pondělí místopředseda slovenské vládní strany Směr Richard Takáč k dopisu předsedy české vlády Petra Fialy z ODS. Ten požádal slovenského premiéra a šéfa Směru Roberta Fica, aby na úrovni Evropské unie neblokoval návrh 18. balíku protiruských sankcí. Už dříve podobnou výzvu Ficovi adresoval německý kancléř Friedrich Merz. Aktualizováno Bratislava 10:37 14. 7. 2025 (Aktualizováno: 10:49 14. 7. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Richard Takáč, Robert Fico a Ľuboš Blaha (Směr) před budovou slovenského parlamentu (archivní foto) | Zdroj: TASR / Profimedia

„Ochrana našich národních zájmů má pro mě, jakož i pro naší vládu, přednost před politickými dopisy z Prahy,“ napsal na sociální síti Facebook Takáč, který je také ministrem zemědělství.

Slovensko podmiňuje svůj souhlas s dalším balíčkem sankcí EU proti Moskvě za její pokračující agresi vůči Ukrajině vyřešením svých obav například ohledně budoucích dodávek plynu.

Fico o víkendu řekl, že dohodu ve věci požadavků Bratislavy k plánu postupně do konce roku 2027 zastavit dovoz ruského plynu do EU chce do úterý, na kdy je naplánována schůzka ministrů zahraničí zemí EU.

Fico tvrdil, že vůči samotnému 18. souboru sankcí vůči Moskvě, který cílí hlavně na energetický a bankovní sektor, výhrady nemá.

Zatímco ke schválení sankcí je potřebný jednomyslný souhlas členských zemí evropského bloku, o opatřeních ohledně ukončení dovozu ruského plynu do EU se hlasuje takzvanou kvalifikovanou většinou. Bude tak možné přehlasovat Slovensko a rovněž Maďarsko, které v této záležitosti zastávají podobný postoj.

‚Nejen ukrajinští civilisté‘

Fiala v dopise požádal Fica, aby na úrovni Evropské unie neblokoval připravený balík protiruských sankcí. V dopise uvedl, že je to důležité nejen kvůli ukrajinským civilistům, kteří čelí stále silnějšímu ruskému bombardování, ale také vzhledem ke společné historii a bolestné zkušenosti s agresivní politikou Moskvy a okupací.

