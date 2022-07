Slováci jsou zklamaní z demokracie. Žádný slovenský politik nemá vyšší důvěru než nedůvěru, říká sociolog

Slovenské vládní koalici hrozí rozpad. Opakující se neshody vyústily v ultimátum vládní strany SaS, jejíž šéf Richard Sulík odmítá nadále sedět ve vládě s expremiérem a ministrem Igorem Matovičem (OĽaNO). „Vychází to z poznání všech aktérů slovenské politiky, že s ním není možné vládnout. Je to člověk, který vykazuje známky narcistních poruch a který není připravený pracovat týmově,“ říká pro Český rozhlas Plus slovenský sociolog Michal Vašečka.

Bratislava 18:47 11. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít