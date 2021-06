Slovenský nejvyšší soud projedná odvolání v kauze Kuciak. Prokuratura chce zvrátit osvobození Kočnera

Prokuratura se odvolala proti verdiktu nižšího soudu. Ten loni v září osvobodil podnikatele Mariana Kočnera, který si podle žalobců vraždu novináře objednal, a jeho známou a údajnou zprostředkovatelku vraždy Alenu Zsuzsovou.

Prokuratura tak chce tyto osvobozující verdikty zvrátit. Předložené důkazy, o kterých informoval v únoru například deník SME, se mají týkat komunikace mezi Kočnerem a Zsuzsovou a také analýzy jejich pohybů po dvojnásobné vraždě. Oba už dříve podíl na vraždách odmítli.

Po deseti měsících se k soudu vrací případ vraždy Jána Kuciaka. Nejvyšší soud rozhodne o odvolání prokurátora. Žádá zrušení předešlého verdiktu a 25 let pro Mariana Kočnera. @iROZHLAScz @Radiozurnal1 @CRoPlus pic.twitter.com/JC33q6lfZ4 — Pavlína Nečásková (@PavlnaNeskov) June 15, 2021

Trestní senát nejvyššího soudu také rozhodne u dalšího postupu v případu dalšího nepravomocného verdiktu nad bývalým policistu Tomášen Szabóem – údajným řidičem vraha.

Jak se soud zachová?

Soud může například potvrdit rozhodnutí Specializovaného trestního soudu z loňského září – tedy zproštění obžaloby Kočnera a Zsuzsové. Podle zákona ale nesmí sám uznat Kočnera nebo Zsuzsovou vinnými, protože je zprostil obžaloby soud první instance. Tomu by nejvyšší soud obžalobu vůči této dvojici mohl ale vrátit k novému projednání.

K vraždám Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové se přiznali dva muži – bývalý voják Miroslav Marček a Zoltán Andruskó. Oba spolupracovali s vyšetřovateli. Marček dostal za vraždy 25 let vězení, Andruskó 15 let za to, že zločin zprostředkoval.