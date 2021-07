Slovenský parlament schválil očkovací loterii. Bonus mohou lidé dostat i za přesvědčení k očkování

„První model je očkovací prémie. Možná by někdo řekl, že je to loterie, ale poprosím, nazývejme to očkovací prémie. Druhý model je zprostředkovatelský bonus,“ řekl vicepremiér a ministr financí Igor Matovič z hnutí OĽaNO, když představoval dva motivační nástroje pro očkování.

Zákon vytváří podmínky k jejich případnému využití. Očkovací prémie zahrnuje týdenní hlavní losování dospělých očkovaných ve veřejnoprávní televizi a denní losování o menší prémie. Celková hodnota cen bude maximálně dva miliony eur, tedy v přepočtu přes 51 milionů Kč.

Slovensko pod průměrem

Zprostředkovatelský bonus je pro lidi, kteří někoho přesvědčí k očkování. Částka je odstupňovaná podle věku přemluveného. Začíná na 30 eurech a případě lidí z nejrizikovější kategorie, seniorů, obnáší až 90 eur, což je zhruba dva tisíce korun. Každý bude moci získat takzvaný zprostředkovatelský bonus za maximálně 50 očkovaných.

Slovensko zavede povinnou karanténu pro neočkované přijíždějící ze zahraničí Číst článek

Opoziční sociální demokraté (Smer-SD) expremiéra Roberta Fica kritizovali, že pobídky bude platit stát. Podle Fica, který se nepřipojil ke kampani na podporu očkování proti covidu-19 a který kritizoval očkování nezletilých, by zmíněné náklady na loterii a odměny mohly zaplatit farmaceutické firmy.

Slovensko kvůli nízkému zájmu obyvatel zaostává v očkování proti covidu-19 za průměrem Evropské unie. Dosud alespoň první dávku očkovací látky dostalo na 37 procent obyvatel. V Česku to podle portálu ourworldindata.org bylo již 47 procent procent lidí a v celé EU byl očkován minimálně jednou dávkou vakcíny každý druhý obyvatel.

Loterii na podporu očkování obyvatel proti covidu-19 připravilo také Polsko a dříve některé americké státy. Slovensko v minulosti provozovalo účtenkovou loterii s cílem omezit daňové úniky.

Vládní hnutí Jsme rodina šéfa parlamentu Borise Kollára naopak zablokovalo jednání sněmovny o návrhu zákona, podle kterého by úřad hlavního hygienika mohl nařídit, že vstup do některých provozů a na hromadné akce bude podmíněn očkováním, testem na koronavirus nebo potvrzením o prodělání covidu-19. V praxi by to znamenalo, že neočkovaní by si ve zmíněných případech museli za test zaplatit. Ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský tvrdil, že i tento návrh má přimět lidi k očkování.

Ministři za hnutí Jsme rodina zmíněnou předlohu zákona na středečním jednání vlády sice podpořili, Kollár nakonec otočil. Před novináři v pátek tvrdil, že nedopustí, aby neočkovaní lidé byli kvůli placení testů „ekonomicky zruinováni“. Laboratorní test na koronavirus přijde v zemi na nejméně zhruba 35 eur (zhruba 890 korun).