Slovensku se nedaří motivovat lidi k očkování. Staví se proti němu i lídři opozice Pellegrini a Fico

Slovensko bojuje s nízkou proočkovaností proti covidu-19. Úřady se snaží lidi motivovat třeba i negativně. Neočkovaní budou například muset po příjezdu ze zahraničí do karantény. Na přínosu vakcinace se ale neshodne ani slovenská politická scéna. Vláda opakovaně vyzývá lídry opozice, aby očkování neodmítali. Od stálého zpravodaje Bratislava 12:44 4. července 2021 Zatímco v sousedních zemí se na stranu očkování přiklánějí i lídři demokratické opozice, slovenská politická scéna je v tomu ohledu výjimkou. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Neočkovaní lidé tvoří momentálně na Slovensku asi 60 procent dospělé populace. Problémem není nedostatek očkovacích látek, ale nedostatek ochoty vpustit si je do těla.

Obavy ze situace má i prezidentka Zuzana Čaputová, proto vyzvala národ, aby vakcinaci neodmítal.

„Na rozdíl od prvních dvou vln pandemie dnes můžeme říct, že být infikovaný v třetí vlně nebude jen otázka náhody nebo neopatrného chování. Ale z velké části to bude otázka rozhodnutí každého z nás. Nebude to stát ani společnost, kdo bude lidi dělit na chráněné a zranitelné. Bude to virus. Z pohledu viru budou jen očkovaní a neočkovaní,“ řekla.

Povinné očkování?

Zatímco v sousedních zemí se na stranu očkování přiklánějí i lídři demokratické opozice, slovenská politická scéna je v tomu ohledu výjimkou.

Bývalý premiére Robert Fico opakuje, že se očkovat nenechá. „Nejsem zastáncem očkování a nechci očkování jako člověk,“ prohlásil.

Pochyby dává najevo i další expremiér Peter Pellegrini, který by podle posledního průzkumu agentury AKO vyhrál v tuto chvíli parlamentní volby.

Opozice naopak opakovaně obviňuje vládu, že chce očkování prohlásit za povinné.

To ale ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský odmítá. „Chtěl bych všechny uklidnit, že tomu tak není a ani nebude. Takže výroky, že vláda chce zavést povinné očkování, se nezakládají na pravdě,“ upozornil.

Sputnik V

Slovensko je v počtu naočkovaných jednou z nejhorších zemí Evropské unie. Z okresů je na tom nejlépe Bratislava, nejhůř východ země. Ministerstvo financí oznámilo, že v rámci motivačních akcí chytá zorganizovat loterii, v které by mohli naočkování, vyhrává různé peněžité částky.

Na Slovensku se mohli lidé nechat očkovat i vakcínou Sputnik V, která ale nebyla schválená Evropskou agenturou pro léčiva. V březnu do země dorazilo 200 tisíc dávek. Okolnosti nákupu Sputniku V vedly k vládní krizi a demisi tehdejšího premiéra a nynějšího ministra financí Igora Matoviče.

Pro malý zájem, kdy se látkou nechalo očkovat jen 14 tisíc lidí, Slovensko zbylých 160 tisíc dávek prodá nebo daruje. Vakcína se musí spotřebovat do srpna. Březnový nákup Sputniku V úřady obhajovaly zájmem zhruba milionu lidí.