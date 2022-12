‚Matovič shodil figurky z šachovnice jako malé děcko, které neumí přiznat porážku,‘ říká slovenský novinář

Slovenská vláda nemá důvěru parlamentu a skončí. Prezidentka Zuzana Čaputová kabinet premiéra Eduarda Hegera v pátek odpoledne odvolá a Slovensko tak bude mít vládu v demisi s omezenými pravomocemi. Část opozice i koalice se už vyslovila pro předčasné volby. Radiožurnál se spojil s šéfredaktorem slovenského Deníku N Matúšem Kostolným, aby situaci okomentoval. Bratislava 13:11 16. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Igor Matovič (vlevo) a Eduard Heger (vpravo) | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Ještě ve čtvrtek dopoledne nabídl Igor Matovič rezignaci na post ministra financí výměnou za zrušené hlasování. Po tom, co dokument podepsal, ho ale nakonec roztrhal. Byl toto důvod, proč slovenská vláda padla?

Ano. Poslední důvod, proč padla slovenská vláda, bylo to, že Igor Matovič odešel podat demisi do prezidentského paláce a v momentě, když ji odevzdal kancléři prezidentky, si to rozmyslel a všechno změnil.

Shodil všechny figurky z šachovnice jako malé děcko, které neumí přiznat svoji porážku. Byl to největší důkaz toho, že největší problém vlády Igora Matoviče a Eduarda Hegera byl on sám.

Jak tedy víme, prezidentka Zuzana Čaputová v pátek kabinet odvolá. Dá se už teď říct, jaký bude její další postoj, zda čekají Slovensko předčasné volby?

Mělo by to být jednoznačné, ale není, protože se situace na Slovensku, kde má velmi důležitý hlas Igor Matovič, který je nepředvídatelný, jako jsme viděli ve čtvrtek, komplikovaně předvídá.

Za normálních okolností by to mohlo znamenat, že jsme na cestě k předčasným volbám. My jsme ale na Slovensku a stále je tu možnost, že se pokusí politické strany v parlamentu získat znovu většinu v parlamentu.

Je velmi málo pravděpodobné, že by se jim to mohlo podařit, protože se to od léta, kdy se strany bývalé koalice snažily znovu dohodnout se a fungovat, nepovedlo.

Nanovo fungovat znamená, aby tam nebyl Igor Matovič a aby mohli dále vládnout. To se nepodařilo a zlomilo se to tou směšnou, tragickou epizodou, kdy vzal Matovič demisi zpět. Přesto si myslím, že se o to pokusí znovu.

Šance jsou ale malé, proto si myslím, že bude vláda v demisi a že bude snaha vést stát k předčasným volbám. To ale nejde na Slovensku udělat okamžitě, protože momentálně nemáme zákonnou cestu, jakou by mohl parlament zkrátit své volební období.

Na to, aby se to mohlo stát, by musel parlament ústavní většinou hlasů přijmout změnu ústavy, změnu ústavního zákona. To potrvá pár týdnů nebo měsíců. Potom by muselo uběhnout 110 dní až potom by mohly být volby.

Myslím si, že nejbližší realistický termín, kdy by mohly být na Slovensku volby, je konec května, nebo skoro dokonce červen. To znamená, že před sebou máme ještě půl roku velmi nejistých a turbulentních situací.

Možný návrat Fica

Jaká je voličská nálada na Slovensku po těch měsících a letech chaosu, jak někteří slovenskou situaci popisují? Které strany posilují? Nehrozí třeba posílení krajní pravice na Slovensku, návrat Roberta Fica?

Samozřejmě, že hrozí, protože je krajní pravice na Slovensku přítomna v parlamentě už teď a zdá se, že tam může být i po dalších volbách. Jestli budou předčasné, nebo řádné, už je v podstatě jedno.

Před čtyřmi lety se zdálo, že Robert Fico opravdu skončí skoro ve vězení. Závěr jeho éry byl plný trestních obvinění, stíhání, soudů, opravdu zoufalých činů, kterým musel čelit po vraždě Jana Kuciaka. Právě jeho vláda umožnila mafii, aby dělala věci, které vedli k té vraždě.

Teď po čtyřech letech Igora Matoviče je to najednou všechno jinak. Lidé jsou tak nešťastní, a tak naštvaní na ten chaos, který zosobňuje Igor Matovič. Matovič se stal nejméně populárním politikem na Slovensku. Je méně populární, než Robert Fico nebo Marian Kotleba, šéf fašistické strany LSNS.