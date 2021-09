Prešovský arcibiskup se od řeckého nakazil koronavirem. Oba se účastnili návštěvy papeže

„Konference biskupů Slovenska (KBS) dosud neupřesnila, kolik dalších biskupů a kněží je v karanténě,“ poznamenal server TVnoviny.sk. „Otázkou je, zda musí do karantény i sám papež,“ dodal.

Mluvčí KBS Martin Kramara televizi Markíza řekl, že všichni, kteří mohli být v kontaktu s arcibiskupem Babjakem, byli informováni. Potvrdil, že KBS vyrozuměla i Vatikán. Podle mluvčího jsou všichni biskupové očkováni.

Babjak, jak potvrdil mluvčí prešovského arcibiskupství Michal Pavlišinovič listu Sme, se minulý čtvrtek dozvěděl o pozitivním výsledku testu řeckého arcibiskupa, se kterým byl od 4. do 8. září na eucharistickém kongresu v Budapešti. Následně se tento řecký arcibiskup zúčastnil spolu s papežem Františkem i návštěvy Slovenska, od 12. do 15. září. Babjak se hned po pozitivním testu stáhl do domácí karantény. Podle portálu TVnoviny.sk má jen mírné příznaky nemoci.

Na liturgii slouženou papežem v Prešově v úterý 14. září přišlo na 40 000 lidí.