Agrofert na Slovensku neušetří. Poslanci z novely vyškrtli pravidla, jež by zvýhodnila firmu z holdingu

Poslanci slovenského parlamentu schválili v pátek novelu zákona o úlevách pro energeticky náročné podniky. Jak serveru iROZHLAS.cz potvrdil poslanec opoziční strany Sloboda a Solidarita Karol Galek, z novely zákonodárci vyškrtli pravidla, jež navrhoval poslanec vládního Smeru Maroš Kondrót a která podle kritiků zvýhodňovala holding Agrofert, respektive jeho chemický podnik Duslo Šaľa. Firma by díky nim ušetřila sedm milionů eur ročně. Bratislava 17:11 13. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský poslanec Maroš Kondrót (Smer) | Zdroj: Profimedia/AFP

„Zákon nakonec prošel, ale bez podpory pro Babiše,“ řekl serveru iROZHLAS.cz poslanec Galek, který s pozměňovacím návrhem na vyškrtnutí podle něj neférových pravidel přišel.

Kondrót původně v novele navrhoval, aby na jakoukoli úlevu při placení energií dosáhli jen ti, kteří jsou připojeni přímo do státní přenosové soustavy.

Za takových - podle opozičních poslanců diskriminačních - podmínek by na podporu dosáhl podnik z holdingu Agrofert, který Andrej Babiš (ANO) začátkem roku 2017 vložil do svěřenského fondu.

Pokud by se totiž množina společností nezúžila přes kritérium „zapojení do státní přenosové soustavy“, Duslo by se neumístilo ani mezi prvními deseti podniky, jelikož by ho při čerpání finanční výhody přeskočily ty energeticky náročnější.

S Kondrótovým návrhem při pátečním hlasování nesouhlasili ani koaliční poslanci, podmínka tak z novely zmizela. „Potěšilo mě to, ale překvapilo. Je ale otázka, jestli to byl upřímný zájem, nebo jen zobchodovaný nástroj na utlumení další vládní krize," uvažoval Galek s odkazem na jednání Národní rady SR o vyslovení nedůvěry premiéru Petrovi Pellegrinimu.

Svatá válka

Zástupci podniku Duslo Šaľa už v minulosti odmítli, že by poslanec Kondrót jednal v jejich prospěch.

„Nerozumíme stále se opakujícím klišé výpadům některých placených novinářů či opozičních stran, které jsou většinou pod hranicí volitelnosti a většinou v období prázdnin ‚vytahují‘ své rádoby přesné informace, kterými jen poškozují zájmy firem či přímo Slovenska a - v rámci vedené svaté války proti Babišovi a Agrofertu - chtějí jen bulvární válku,“ řekl serveru iROZHLAS.cz dříve ředitel Dusla Petr Bláha.

Sám poslanec Kondrót pak kritiku opozice označil za „táraniny“, česky bláboly.

Daňové prázdniny

S Andrejem Babišem se Kondrót zná z Petrimexu. Současný předseda hnutí ANO v mateřské spolenčosti koncernu působil v letech 1978 až 1995. Agrofert se z ní odštěpil v roce 1995, kdy byl Babiš jeho ředitelem.

Není to přitom poprvé, co slovenská média a politici spojuji Kondróta a Babiše. V červnu deník SME informoval o poslancově snaze omezit, a tím pádem do určité míry znefunkčnit, registr partnerů veřejného sektoru.

Právě v něm je Andrej Babiš označen za jednoho z konečných uživatelů výhod činnosti Agrofertu. Za uživatele výhod Babiše označují i dokumenty, které do registru vložila právní kancelář zastupující holding. Na základě tohoto zjištění podala protikorupční nezisková organizace Transparency International podnět Evropské komisi a českým úřadům kvůli premiérovu možnému střetu zájmů.

A právě Kondrótova novela „protischránkového zákona“ požadovala, aby se dramaticky snížily sankce v případě, kdy firma neuvede skutečného majitele, což by omezovalo pravomoci soudů prověřovat správnost zapsaných údajů. Po kritice médií, veřejnosti a opozičních politiků Kondrót svůj návrh stáhl.

Úspěšný byl ale Kondrót v roce 2014. Tehdy pomocí kličky přes zákon o právech spotřebitele prosadil změnu zákona, která stanovovala, že o daňových prázdninách pro investice za víc než 200 milionů eur už nebude rozhodovat většina vlády, ale stačí pouze souhlas a podpis ministra průmyslu.

Pět dní po zavedení novely si Duslo zažádalo o daňové prázdniny ve výši 58,6 milionu eur, které tehdejší ministr průmyslu Tomáš Malatinský (za Smer) schválil.