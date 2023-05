Slovenský parlament čeká legislativní smršť, hrozí ‚klerikální revoluce a rozpočtová nezodpovědnost‘

Návrh odměnit 500 eury každého, kdo přijde k zářijovým volbám, expremiérovi Igoru Matovičovi napoprvé nevyšel. Slovenský parlament ale i tak čeká v nejbližší době legislativní smršť. Sešly se v něm stovky návrhů s možným zásadním ekonomickým i společenským dopadem. Hlasovat se bude například o omezení přístupu k pornografii, zákazu nedělního prodeje, zpřísnění potratů, regulaci sexuální výchovy nebo snížení DPH na základní potraviny. Bratislava 6:40 2. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Anna Záborská, Igor Matovič, budova slovenského parlamentu a Martin Čepček | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Současnému Slovensku už dlouho nevládne vláda s většinou, tu kabinet Eduarda Hegera ztratil už v září, před Vánoci mu pak parlament vyslovil nedůvěru. Od té doby hrají hlavní roli poslanci.

„Vláda už vlastně nevládne, už ani nemá pravomoci, je jen pověřená, navíc se v přímém přenosu dál rozpadává. Moc ze země tak zdvihl parlament,“ říká pro iROZHLAS.cz slovenský sociolog Michal Vašečka.

Vládní strany OĽaNO, Sme rodina, Za ľudí a Demokrati (odštěpení od OĽaNO) mají v Národní radě dohromady jen něco málo přes 60 hlasů ze 150. Ani s těmi ale často nemůžou ministři při prosazování svých návrhů počítat.

Ze šesti stran po volbách v únoru 2020 se postupem času poslanecké kluby rozbily až na třináct skupin (včetně nezařazených). Při těchto počtech se tak i členové vlády uchylují k tomu, že předkládají návrhy zákonů jako poslanecké iniciativy a nikoliv jménem vlády.

„V parlamentě v tuto chvíli platí jednoduchá zásada. Ministři si pro své návrhy musí získávat podporu sami, nikdo jim nepomůže,“ popsal místopředseda Národní rady Peter Pčolinský ze Sme rodiny.

Parlament je zkrátka rozbitý na atomy, vládne v něm chaos a nikdo nedokáže nic předvídat. Do takové atmosféry nyní míří 200 poslaneckých návrhů. Předkládaných návrhů je tolik, že šéf parlamentu Boris Kollár dokonce připustil, že budou zákonodárci muset část z nich přesunout na červnovou schůzi.

Od porna k trans lidem

Do zářijových slovenských voleb sice zbývá ještě pět měsíců, v létě se ale podobně jako v Česku parlamentní život kvůli prázdninám pozastaví, a tak jej v aktuálním složení čekají už jen dvě řádné schůze.

Nepřehledné situace se snaží využít různé vlivové skupiny. Zřejmě nejaktivnější skupinou poslanců jsou různí křesťanští zákonodárci předkládající silně konzervativní návrhy.

Největšího ohlasu se dostalo bývalému poslanci OĽaNO Martinu Čepčekovi a jeho návrhu novely mediálního zákona, která by značně omezila možnost sledovat pornografický obsah. Podle něj by byla potřeba písemná žádost s notářsky ověřeným podpisem.

„Pornografie se v posledních letech stává lehce dostupnou, a to nejen dospělým, ale i čím dál tím mladším dětem. Podle odborníků se znepokojivě velká část mladých poprvé dostává do kontaktu s pornografií už i v nižším věku než deset let,“ vysvětluje Čepček.

Již zmíněný poslanec Čepček ale nezůstává jen u zmíněného, mimo to předložil parlamentu návrh na zákaz prodeje alkoholu na benzínkách a odpočívadlech s argumentací, že by si jej mohli koupit i řidiči. Chce i zákaz prodeje energetických nápojů a kávy do 18 let věku.

Poslankyně OĽaNO Anna Andrejuvová by chtěla přidat duchovním na platech a Richard Vašečka z Křesťanské unie zase chce na školách značně zregulovat výuku sexuální výchovy, školy by podle návrhu musely dopředu informovat rodiče a mít jejich souhlas.

V parlamentu je také již několik měsíců návrh na zákaz nedělního prodeje v souladu s křesťanskými hodnotami.

Pozadu nezůstává ani šéfka ministrany Křesťanská unie zvolená na kandidátce OĽaNO Anna Záborská, která opět předkládá svou vizi úpravy interrupcí, která by ženám uložila povinnost před zákrokem vyplnit dotazník o tom, jakou formu antikoncepce používaly a proč se rozhodly na zákrok jít. Citlivé osobní informace by pak lékaři museli zasílat církvím či sdružením pečujícím o tyto ženy. Dále chce návrh přejmenovat výraz „umělé přerušení těhotenství“ na „umělé ukončení těhotenství“.

Záborská předkládá podobné zpřísnění přístupu k potratům potřetí, v minulosti už její návrh například prodloužit „dobu na rozmyšlenou“ před zákrokem ze 48 na 96 hodin neprošel o jediný hlas.

Přestože se o současném slovenském parlamentu mluví jako o dost možná nejkonzervativnějším v historii, žádný z návrhů na zpřísnění potratů doposud neprošel. Při současném chaosu ale úspěch není vyloučen.

Záborská má ještě jedno „želízko v ohni“. Do druhého čtení prošel její návrh, který zabraňuje trans lidem změnit si v občanském průkazu či pasu pohlaví a rodné číslo.

„Tento návrh má pomoci pořádku ve společnosti. Otázka rodného čísla je otázka biologická a z toho vychází otázka administrativní. Problém vnímám i v operacích na změnu pohlaví, protože lékař přísahal, že bude chránit zdraví i somatickou integritu pacienta. A tyto mutilace (zohavení) nutí lékaře k něčemu, co je nelidské,“ řekla v rozhovoru pro SME Záborská.

V souvislosti s těmito návrhy mluví sociolog Vašečka o „klerikální revoluci“.

„Když se blížily volby 2020, tak už tehdy jsem varoval, že se blíží konzervativní revoluce, což mi mnozí tehdy vyčítali, že co si to dovoluji. Dnes už říkám klerikální revoluce či kontrarevoluce. Na Slovensku je totiž mnoho konzervativců, kteří jsou značně rozpačití z toho, co se děje v parlamentu a kdo je tam zastupuje. Jde o klerikální revoluci, které už se ani mnozí slovenští konzervativci nezúčastňují a mají o ní vážné pochybnosti,“ doplňuje.

‚Rozpočtová nezodpovědnost‘

Kromě těchto návrhů se společenským přesahem je podatelna slovenského parlamentu pro nadcházející schůzi plná i zákonů se značným ekonomickým dopadem.

Expremiér a šéf OĽaNO Igor Matovič napoprvé neuspěl s návrhem na 500 eur pro každého voliče, je ale odhodlaný to zkusit znovu.

Rozpočet chce každopádně pumpnout i jinak. Navrhuje zprostit matky a mladé lidi daně z příjmů. Lidé do 25 let věku a každá matka s dítětem do 15 let (a s příjmem nepřesahujícím 2000 eur) by podle jeho návrhu byli daně zcela zproštěni.

Jiný expremiér a šéf strany Hlas Peter Pellegrini kontroval návrhem snížit různé sazby DPH a základní potraviny ustálit na hladině 5% zdanění.

Ministr práce Milan Krajniak (Sme rodina) drží krok a navrhuje nadále sociálními balíčky dotovat rodiny. Rád by i vystavěl více než 100 nových dětských hřišť za celkem pět milionů eur.

„Rodinná politika se stala mantrou slovenských politiků. Jako kdyby zjistili, že si občané přejí, aby rodiny dostávaly více peněz. Tak si to vyložili tak, že neexistuje hranice, přiměřenost a efektivita těchto výdajů a předhánějí se v tom, kdo dá více,“ řekl pro Aktuality.sk ekonom Radovan Ďurana.

Přijetí všech zmíněných návrhů by Slovensko ekonomicky i společensky zásadně změnilo.

„Je to rozpočtová nezodpovědnost. Vidíme to i u poslaneckých návrhů, které si nedělají starosti s tím, že by počítaly dopady těchto opatření a z čeho by tyto výdaje měly být financovány,“ říká ekonom Ďurana.