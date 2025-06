O novele slovenské ústavy se rozhodne v září, Ficově vládě teď chybí hlasy

Slovenská sněmovna bude o novele ústavy, která zahrnuje mimo jiné zavedení přednosti slovenského práva před evropským a mezinárodním v kulturně-etických otázkách, hlasovat až v září. Vládní návrh by nyní nezískal potřebnou podporu poslanců. Vyplývá to z úterního prohlášení předsedy poslaneckého klubu nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie Jána Richtera. Bratislava 22:31 17. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budova Národní rady Slovenské republiky v Bratislavě (ilustrační foto) | Zdroj: DPphoto / Profimedia

Původně bylo hlasování o předloze, kterou premiér Robert Fico dříve označil za hráz proti progresivismu, plánováno na úterý odpoledne. Richter na tiskové konferenci řekl, že v současnosti by novelu ústavy ve 150členné sněmovně podpořilo jen 89 vládních a opozičních poslanců místo potřebných alespoň 90 zákonodárců.

Proti se předem postavili nejen například liberální opoziční strany, ale i dva zákonodárci z 11členného klubu opozičního Křesťanskodemokratického hnutí (KDH). Odklad úterního hlasování zase žádal jeden z vládních poslanců. Novela ústavy si vyžaduje souhlas alespoň tří pětin poslanců, které vládní koalice nemá. Spoléhá proto na podporu části konzervativních opozičních poslanců.

Liberální část opozice, někteří právníci i slovenský veřejný ochránce práv upozornili na riziko, že novela ústavy sníží ochranu lidských práv v zemi. Evropská komise podle opozice zase uvedla, že předloha vyvolává obavy ohledně dodržení principu, že unijní právo je nadřazeno těm národním.

Vládní návrh počítá také s tím, že země bude uznávat jen dvě pohlaví, a to mužské a ženské. Vzdělávání dětí v oblasti sexuální problematiky má pro příště podléhat souhlasu rodičů. Do ústavy chce vláda přesunout z příslušného zákona ustanovení o osvojování dětí, která při adopcích zvýhodňují například manžele. Ústava by měla být doplněna také o článek, že země zaručuje rovnost mezi muži a ženami při odměňování za vykonanou práci.

Opoziční konzervativní poslanci navrhli doplnit ústavu například o zákaz dohod o náhradním mateřství a také o právo na výhradu svědomí. To by podle jednoho z navrhovatelů umožnilo například lékařům odmítnout vykonávat interrupce.